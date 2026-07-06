Lunes, 6 de Julio 2026
La Rioja

La Feria del Libro de La Rioja arranca con una agenda cultural variada y sorpresas

La 23° Feria del Libro en La Rioja comenzará el 6 de julio en el Paseo Cultural Castro Barros, con más de 50 expositores y actividades para todas las edades. La programación incluye charlas, talleres y espectáculos, abriendo un espacio fundamental para la cultura y la lectura.

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La 23° edición de la Feria del Libro en La Rioja comenzará este lunes 6 de julio, bajo el lema “Memoria, Cultura, Resistencia”. Este evento cultural se llevará a cabo hasta el 12 de julio en el Paseo Cultural Castro Barros y en otros espacios de la ciudad, ofreciendo una variada agenda de actividades para el público.

Durante siete días, los asistentes podrán disfrutar de presentaciones de libros, charlas, talleres y espectáculos artísticos. Se espera la participación de más de 50 expositores y aproximadamente 80 stands de editoriales y librerías, lo que reafirma la importancia de la feria como un punto de encuentro para escritores y lectores.

La programación incluye iniciativas como Escuelas en la Feria y el Encuentro de Escritores “La Rioja en su propia voz”, que promueven la lectura y el acceso a la cultura. Los horarios de la feria serán de 8 a 12 y de 14 a 22 horas de lunes a viernes, con variaciones los fines de semana.

La Secretaría de Culturas ha publicado la programación completa en su página web, invitando a la comunidad a participar en esta celebración literaria que promueve el pensamiento y la identidad.

Etiquetas: la rioja feria del libro cultura actividades culturales paseo cultural castro barros escritores
TL;DR

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