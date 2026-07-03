Propietarios del centro deberán reparar veredas deterioradas tras advertencia municipal

El Municipio de la Capital inicia notificaciones a propietarios en la Sección A para reparar veredas deterioradas, asegurando la seguridad de peatones y evitando accidentes.

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El municipio de la Capital ha comenzado un operativo de notificación para instar a los propietarios de inmuebles en el centro a reparar las veredas deterioradas. Esta medida busca mejorar la seguridad de los peatones y prevenir accidentes en el tránsito diario.

El subsecretario de Uso del Suelo, Nicolás Parisi, recordó que la Ordenanza N.º 3.812 establece que la construcción y mantenimiento de las veredas es responsabilidad de los frentistas. Esta normativa detalla las condiciones que deben cumplirse, incluyendo aspectos técnicos como los niveles y el tipo de solado.

El operativo se enfoca en la Sección A, que comprende áreas entre las avenidas Facundo Quiroga, Perón y 8 de Diciembre, donde se han identificado veredas en mal estado. Esta acción forma parte de un esfuerzo más amplio del gobierno local para mejorar la infraestructura urbana.

Además, Parisi mencionó una propuesta anterior que intentaba facilitar la financiación de obras de veredas a través de un crédito gestionado con el Banco Rioja, aunque esta iniciativa no se concretó. Por lo tanto, el municipio retoma la intimación directa a los propietarios que no cumplen con el mantenimiento de sus veredas.