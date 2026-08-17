Lunes, 17 de Agosto 2026
Policiales

Prisión domiciliaria para imputados por homicidio: un caso que conmueve a La Rioja

Un juez de La Rioja ha ordenado la reserva de actuaciones en una investigación por homicidio, buscando proteger el avance del caso. Los imputados permanecerán en prisión domiciliaria con estrictas condiciones.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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El Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N.º 1, bajo la dirección del juez subrogante Dr. Daniel Barría, ha decidido reservar las actuaciones en una investigación por homicidio. Esta decisión se tomó el 14 de agosto de 2026, con el fin de proteger el avance de la investigación y evitar la difusión de información que podría entorpecer el proceso.

La medida de reserva es parte de un esfuerzo por asegurar el desarrollo normal de las pruebas pendientes y mantener el carácter reservado del sumario. Las partes involucradas han sido notificadas para abstenerse de hacer pública cualquier información sobre las diligencias procesales, tanto las ya realizadas como las futuras.

Además, el Dr. Barría ha accedido a modificar las condiciones de los dos imputados, quienes permanecerán en prisión domiciliaria bajo estrictos controles policiales. Esta decisión se fundamenta en el artículo 333 del Código Procesal Penal, considerando factores como el arraigo familiar y laboral, así como la ausencia de antecedentes penales. A pesar de que la investigación todavía está en sus inicios, se considera que la situación puede manejarse con medidas menos restrictivas que la prisión convencional.

Etiquetas: la rioja homicidio reserva de actuaciones justicia prisión domiciliaria juez barría
TL;DR

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