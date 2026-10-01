Adolescente agredido en celebración primaveral: comunidad en shock en La Rioja

Una adolescente de 14 años fue atacada por un grupo de compañeras en un quincho, requiriendo internación urgente. La situación plantea serias preocupaciones sobre el consumo de alcohol en eventos de menores y la violencia escolar.

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Una joven de 14 años fue atacada por un grupo de compañeras durante una celebración por el Día de la Primavera en un quincho de la ciudad. El violento suceso dejó a la menor inconsciente, lo que requirió su traslado urgente al hospital local para recibir atención médica.

El ataque ocurrió el fin de semana tras la autorización de su madre, July Juárez, quien había acordado buscarla a las 20:00 horas. Cuando una amiga llegó al lugar, encontró a la adolescente gravemente herida y sin movilidad. La madre expresó su angustia al no poder comunicarse con ella en ese momento. La intervención de la policía y una ambulancia fue necesaria para trasladar a la joven.

Testigos informaron que varias jóvenes rodearon y agredieron físicamente a la víctima, mientras que se consumían bebidas alcohólicas en el evento. La familia ha denunciado la falta de intervención de los organismos competentes y rechazó intentos de disculpas por parte de allegados a las agresoras. Este caso ha generado una fuerte conmoción y plantea serias preocupaciones sobre el consumo de alcohol entre menores y la violencia escolar.