Miércoles, 30 de Septiembre 2026
Policiales

Adolescentes detenidos en La Rioja: el impacto del nuevo Régimen Penal Juvenil

Dos adolescentes de 16 años fueron detenidos en Chilecito por un robo, siguiendo una orden judicial. Están bajo la Ley Nacional N.º 27.801, que busca su rehabilitación. La comunidad espera un impacto positivo en la delincuencia juvenil.

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El 28 de septiembre, dos adolescentes de 16 años fueron detenidos por personal de la Comisaría Primera, cumpliendo una orden del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N.º 2. Esta acción se llevó a cabo en el marco de una investigación por un hecho provisionalmente calificado como Robo, tras una denuncia presentada el 25 de septiembre.

La medida fue dispuesta por el Dr. Jorge Elías Jalil, quien dirige el juzgado. Los menores fueron trasladados a la Unidad Especial de Atención a la Mujer, Minoridad y Familia, donde permanecerán bajo la supervisión de la autoridad judicial competente. Este procedimiento se realiza conforme a la Ley Nacional N.º 27.801, que establece un régimen penal juvenil adaptado a las necesidades de los adolescentes entre 14 y 18 años.

La normativa, en vigor desde 2019, busca garantizar un tratamiento que contemple el desarrollo integral de los jóvenes. La comunidad observa con interés la implementación de esta ley, que promete un enfoque más adecuado hacia la delincuencia juvenil, priorizando la rehabilitación y reinserción social en lugar de solo la sanción.

Etiquetas: argentina delincuencia juvenil detención de adolescentes procedimiento judicial ley nacional 27.801 justicia juvenil
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