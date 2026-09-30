Miércoles, 30 de Septiembre 2026
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Miles de hinchas reciben a la Selección Argentina en Córdoba tras su llegada

La Selección Argentina fue recibida por una multitud en Córdoba antes de enfrentar a Bolivia. Este encuentro marca el inicio de una nueva etapa tras la despedida de Lionel Messi.

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La selección argentina de fútbol arribó a Córdoba en la noche de este martes para su partido amistoso contra Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes. A su llegada, fue recibida por una multitud de aficionados que se congregaron en el hotel para apoyar al equipo, donde los jugadores se tomaron fotos y firmaron autógrafos.

El arquero Dibu Martínez fue el primero en acercarse a los hinchas, seguido por Cuti Romero y Alexis Mac Allister. Este momento de interacción resaltó la conexión entre los jugadores y sus seguidores, en el inicio de una nueva etapa para la selección.

El equipo se encuentra en Córdoba en medio de un clima de gran expectativa, ya que se prepara para despedir a Lionel Messi en un amistoso programado para el 6 de octubre contra Benín en el estadio Monumental. Este encuentro simboliza una transición significativa en la historia del fútbol argentino.

Los aficionados demostraron su apoyo incondicional, reflejando el fuerte vínculo que existe entre la selección y su público, en un momento clave para reafirmar la identidad del equipo nacional.

Etiquetas: argentina fútbol selección argentina amistoso cordoba lionel messi
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