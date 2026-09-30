Efemérides del 30 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 30 de septiembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 30 de septiembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 30 de septiembre de 2026
- 1873 – fundación del Partido de Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires, Argentina
- 1907 – en Chile se crea la Reserva Nacional Malleco, una de las primeras áreas silvestres protegidas de Latinoamérica. En 1903, la Argentina (por iniciativa del perito Francisco P. Moreno) había creado el parque nacional del Sud.
- 1960 – en Argentina se realiza el quinto censo nacional de población, cuyo resultado arrojará un total de 20 008 945 habitantes.
- 1970 – en Argentina se efectúa un nuevo censo nacional de población que arroja un total de 23 364 431 habitantes.
- 1974 – en Buenos Aires (Argentina), agentes de la DINA ―por órdenes del dictador Augusto Pinochet― asesinan a Carlos Prats (59), quien fuese comandante en jefe del Ejército de Chile durante el gobierno de Salvador Allende.
- 1974 – Jorgelina Aruzzi, actriz argentina.
- 1977 – Martín Romagnoli, futbolista argentino.
- 1984 – Juan Pablo Caffa, futbolista argentino.
- 1994 – Primer vuelo de un helicóptero de la Fuerza Aérea Argentina integrando la Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre.
- 2016 – en La Plata, Argentina, se cumplen 200 programas de Long Play, programa radial transmitido desde la primera radio universitaria del mundo.
El 30 de septiembre de 1955, el famoso actor James Dean murió en un accidente automovilístico a la edad de 24 años, justo cuando su carrera estaba despegando. Su trágica muerte lo convirtió en un ícono de la cultura pop y desde entonces ha sido recordado como un símbolo de la juventud y la rebeldía.
En el mundo: 30 de septiembre de 2026
- 976 – En Córdoba, España, el califa Alhakén II fallece por una angina de pecho. Su heredero Hisham II aún era menor de edad, por lo que el visir Al-Mushafi, Almanzor y su madre Subh, conforman un consejo de regencia.
- 1399 – en Inglaterra, Enrique IV es proclamado rey.
- 1520 – en el Imperio otomano, Solimán I es proclamado sultán.
- 1730 – en Japón se registra un terremoto que deja un saldo de 137 000 muertos. (Ver Terremotos anteriores al siglo XX).
- 1744 – Francia y España derrotan al Reino de Cerdeña en la Batalla de Madonna dell'Olmo.
- 1781 – en el marco de la guerra de Independencia de los Estados Unidos, los franceses derrotan al ejército británico en la batalla de Chesapeake Capes.
- 1791 – en el Theater an der Wien de Viena (Austria) se estrena La flauta mágica, la última ópera compuesta por Mozart.
- 1791 – en París se disuelve la Asamblea Nacional Constituyente y los parisinos encarcelan a Maximilien Robespierre y a Jerôme Petión.
- 1813 – en la batalla de Bárbula (guerra de Independencia de Venezuela), las fuerzas realistas de Domingo de Monteverde son derrotadas por el ejército republicano comandado por Rafael Urdaneta, Luciano D' Elhuyar y Atanasio Girardot, quien muere en dicha batalla.
- 1860 – en la villa de Puntarenas (Costa Rica) es fusilado el expresidente y libertador de la República, Juan Rafael Mora Porras.
- 1862 – en la guerra civil de Estados Unidos, los confederados vencen en la segunda batalla de Bull Run.
- 1873 – fundación del Partido de Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires, Argentina
- 1882 – en Appleton, Wisconsin, Estados Unidos inicia operaciones la primera central hidroeléctrica de la historia. Fue construida por H. F. Rogers en el río Fox
- 1885 – se publica por primera vez Las minas del rey Salomón del escritor británico de aventuras y fábulas, Henry Rider Haggard.
- 1888 – en Londres (Inglaterra), Jack el Destripador mata a Elizabeth Stride y Catherine Eddowes (su tercera y cuarta víctima).
- 1895 – en África, Francia invade de manera sádica y criminal a Madagascar y la convierte en una colonia.
- 1906 – en La Coruña (España) se funda la Real Academia Gallega.
- 1907 – en Chile se crea la Reserva Nacional Malleco, una de las primeras áreas silvestres protegidas de Latinoamérica. En 1903, la Argentina (por iniciativa del perito Francisco P. Moreno) había creado el parque nacional del Sud.
- 1915 – en París se realiza la última publicación de periódico La Gazette, fundado el 30 de mayo de 1631.
- 1937 – en República Dominicana, el dictador Rafael Leónidas Trujillo (45) perpetra el tercer día de la masacre del «perejil» (entre el 28 de septiembre y el 8 de octubre de 1937) para solucionar el «problema haitiano». El ejército dominicano ejecuta (con armas provistas por el Gobierno de Estados Unidos) a todos los hombres, mujeres y niños haitianos residentes en la frontera con Haití. Como método para diferenciar a los haitianos de los dominicanos, los asesinos mostraban un manojo de perejil a sus víctimas y las obligaban a nombrarlo. Si lo llamaban «pesíl» (en francés) eran haitianos e inmediatamente fusilados. El presidente estadounidense Franklin Roosevelt le prestó 750 000 dólares estadounidenses a Trujillo para pagar indemnizaciones. Sin embargo, Trujillo solo repartió 1340 dólares a 67 000 familias haitianas (apenas 2 centavos de dólar a cada familia sobreviviente).
- 1938 – la Sociedad de Naciones condena el bombardeo intencionado de civiles.
- 1939 – en Francia —en el marco de la Segunda Guerra Mundial—, el general Władysław Sikorski forma un gobierno polaco en el exilio.
- 1939 – Gran Bretaña hace sus primeros simulacros de evacuación de civiles.
- 1941 – en Babi Yar, barranco ubicado en las afueras de Kiev, los nazis perpetran la matanza de 33 771 judíos entre el 29 y el 30 de septiembre con la complicidad de muchos civiles ucranianos simpatizantes del nazismo.
- 1947 – Pakistán ingresa en la Organización de las Naciones Unidas.
- 1960 – en Argentina se realiza el quinto censo nacional de población, cuyo resultado arrojará un total de 20 008 945 habitantes.
- 1960 – en los Estados Unidos, la serie animada Los Picapiedra hacen su debut en el primetime.
- 1961 – en Agramonte (en la provincia cubana de Matanzas), la banda de asesinos dirigida por Evaristo Boitel Beruvides ―en el marco de los ataques terroristas organizados por la CIA― atacan la finca Unión de Fernández, donde asesinan al trabajador Francisco Rodríguez Hernández y hieren a Felipe Alfonso Pérez, vecino del lugar.
- 1965 – el genocida general Suharto es derrocado por el Partido Comunista de Indonesia y como represalia, comete un genocidio contra más de un millón de indonesios supuestamente simpatizantes del comunismo.
- 1966 – Botsuana se independiza del Imperio británico.
- 1967 – en Londres (Inglaterra), la BBC Radio 1 hace sus primeras emisiones.
- 1970 – en Argentina se efectúa un nuevo censo nacional de población que arroja un total de 23 364 431 habitantes.
- 1974 – en Buenos Aires (Argentina), agentes de la DINA ―por órdenes del dictador Augusto Pinochet― asesinan a Carlos Prats (59), quien fuese comandante en jefe del Ejército de Chile durante el gobierno de Salvador Allende.
- 1977 – en los Estados Unidos, el programa Apolo tiene que cancelarse, debido a los problemas financieros.
- 1986 – en Roma (Italia), el servicio secreto israelí Mossad secuestra al ex técnico nuclear israelí Mordejái Vanunu ―quien reveló al diario británico The Sunday Times que Israel posee bombas atómicas― y lo transporta a Israel. Será juzgado y condenado de manera antiética a 18 años de cárcel por espionaje y traición.
- 1989 – en la embajada de Alemania en Praga, el ministro de Asuntos Exteriores de la República Federal Alemana Hans-Dietrich Genscher realiza un discurso desde el balcón.
- 1993 – en la ciudad de Latur, en el estado de Majarastra (India), un terremoto mata a 9748 personas.
- 1994 – Primer vuelo de un helicóptero de la Fuerza Aérea Argentina integrando la Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre.
- 1995 – inicia oficialmente sus transmisiones en Latinoamérica el canal de series y películas Warner Channel.
- 1997 – la ciudad de Alicante (España), sufre las peores inundaciones de su historia tras una lluvia de 270 mm en pocas horas, que causa 4 muertos. El río Júcar se desbordó en algunas zonas de Valencia.
- 2000 – en la Franja de Gaza, el ejército israelí asesina al niño palestino Muhammad al-Durrah.
- 2005 – en España, el Parlamento de Cataluña aprueba con 120 votos a favor y 15 en contra, el proyecto de nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña.
- 2005 – unas caricaturas de Mahoma publicadas en el diario danés Jyllands-Posten provocan el escándalo en el mundo islámico.
- 2006 – la Asamblea Nacional de Serbia adopta la nueva constitución.
- 2009 – Terremoto de Sumatra en una escala Richter de 7,6 en donde cuesta la vida a más de 1000 personas.
- 2010 – en Ecuador, la Policía Nacional toma las calles en protesta contra el presidente Rafael Correa (esto en realidad fue una excusa para intentar dar un golpe de Estado) generando pánico en el país.
- 2016 – en La Plata, Argentina, se cumplen 200 programas de Long Play, programa radial transmitido desde la primera radio universitaria del mundo.
- 2019 – en Perú, el presidente Martín Vizcarra disuelve el Congreso de la República tras la negación fáctica de la cuestión de confianza presentada por Salvador del Solar lo que ocasionó muchas protestas populares que dejaron un gran número de heridos y varios muertos a causa de la represión policial.
- 2020 – en Colombia se disuelve la empresa Electricaribe, y pasa a ser Afinia.
- 2021 – el certificado raíz IdenTrust DST Root CA X3 de Let's Encrypt caduca y como resultado los dispositivos que tienen ese certificado dejan de conectarse a internet.