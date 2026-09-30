Efemérides del 30 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 30 de septiembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 30 de septiembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 30 de septiembre de 2026

1873 – fundación del Partido de Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires, Argentina

– fundación del Partido de Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires, Argentina 1907 – en Chile se crea la Reserva Nacional Malleco, una de las primeras áreas silvestres protegidas de Latinoamérica. En 1903, la Argentina (por iniciativa del perito Francisco P. Moreno) había creado el parque nacional del Sud.

– en Chile se crea la Reserva Nacional Malleco, una de las primeras áreas silvestres protegidas de Latinoamérica. En 1903, la Argentina (por iniciativa del perito Francisco P. Moreno) había creado el parque nacional del Sud. 1960 – en Argentina se realiza el quinto censo nacional de población, cuyo resultado arrojará un total de 20 008 945 habitantes.

– en Argentina se realiza el quinto censo nacional de población, cuyo resultado arrojará un total de 20 008 945 habitantes. 1970 – en Argentina se efectúa un nuevo censo nacional de población que arroja un total de 23 364 431 habitantes.

– en Argentina se efectúa un nuevo censo nacional de población que arroja un total de 23 364 431 habitantes. 1974 – en Buenos Aires (Argentina), agentes de la DINA ―por órdenes del dictador Augusto Pinochet― asesinan a Carlos Prats (59), quien fuese comandante en jefe del Ejército de Chile durante el gobierno de Salvador Allende.

– en Buenos Aires (Argentina), agentes de la DINA ―por órdenes del dictador Augusto Pinochet― asesinan a Carlos Prats (59), quien fuese comandante en jefe del Ejército de Chile durante el gobierno de Salvador Allende. 1974 – Jorgelina Aruzzi, actriz argentina.

– Jorgelina Aruzzi, actriz argentina. 1977 – Martín Romagnoli, futbolista argentino.

– Martín Romagnoli, futbolista argentino. 1984 – Juan Pablo Caffa, futbolista argentino.

– Juan Pablo Caffa, futbolista argentino. 1994 – Primer vuelo de un helicóptero de la Fuerza Aérea Argentina integrando la Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre.

– Primer vuelo de un helicóptero de la Fuerza Aérea Argentina integrando la Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre. 2016 – en La Plata, Argentina, se cumplen 200 programas de Long Play, programa radial transmitido desde la primera radio universitaria del mundo.

💡 ¿Sabías que...? El 30 de septiembre de 1955, el famoso actor James Dean murió en un accidente automovilístico a la edad de 24 años, justo cuando su carrera estaba despegando. Su trágica muerte lo convirtió en un ícono de la cultura pop y desde entonces ha sido recordado como un símbolo de la juventud y la rebeldía.

En el mundo: 30 de septiembre de 2026