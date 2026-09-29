Efemérides del 29 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 29 de septiembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 29 de septiembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 29 de septiembre de 2026

1820 – en el noreste de la actual Argentina, el caudillo Francisco Ramírez funda la República de Entre Ríos.

– en el noreste de la actual Argentina, el caudillo Francisco Ramírez funda la República de Entre Ríos. 1893 – en la isla El Espinillo (a un kilómetro frente a la ciudad de Rosario, sobre el río Paraná), se libra el combate naval de El Espinillo entre fuerzas leales al Gobierno y sublevados de la Revolución radical de 1893.

– en la isla El Espinillo (a un kilómetro frente a la ciudad de Rosario, sobre el río Paraná), se libra el combate naval de El Espinillo entre fuerzas leales al Gobierno y sublevados de la Revolución radical de 1893. 1919 – en la provincia de Misiones (Argentina) se funda la villa de Eldorado.

– en la provincia de Misiones (Argentina) se funda la villa de Eldorado. 1962 – Ivo Cutzarida, actor argentino.

– Ivo Cutzarida, actor argentino. 1962 – Néstor Clausen, futbolista argentino.

– Néstor Clausen, futbolista argentino. 1964 – en Argentina, la revista Primera Plana comienza a publicar una nueva tira cómica del humorista y dibujante Quino: Mafalda.

– en Argentina, la revista Primera Plana comienza a publicar una nueva tira cómica del humorista y dibujante Quino: Mafalda. 1971 – Lisandro Arbizu, jugador de rugby argentino.

– Lisandro Arbizu, jugador de rugby argentino. 1978 – Sergio Órteman, futbolista uruguayo.

– Sergio Órteman, futbolista uruguayo. 2000 – Kevin Castaño, futbolista colombiano.

– Kevin Castaño, futbolista colombiano. 2019 – en Argentina se establece el 29 de septiembre como "Día de la Concientización sobre las Pérdidas y Desperdicio de Alimentos", por Resolución 44/2019 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

💡 ¿Sabías que...? El 29 de septiembre de 1982, se registró la primera muerte atribuida a la contaminación por cianuro en el Tylenol, un medicamento de venta libre. Este trágico evento se debió a una serie de envenenamientos intencionales en Chicago, lo que llevó a la creación de nuevas regulaciones en el embalaje de medicamentos y a un cambio en la industria farmacéutica para garantizar la seguridad del consumidor.

En el mundo: 29 de septiembre de 2026