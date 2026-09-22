Efemérides del 22 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 22 de septiembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 22 de septiembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 22 de septiembre de 2026
- 1735 – en la región central de Argentina, Francisco de Baigorri funda la aldea de Cruz del Eje ―ubicada 142 km al noroeste de la ciudad de Córdoba―, en territorios que le fueron otorgados por el Gobierno de Buenos Aires. Un siglo y medio más tarde se convertirá en un importante nudo ferroviario del país.
- 1866 – en Paraguay ―en el marco de la invasión de este país por parte de la Triple Alianza (Argentina, Brasil y Uruguay)― se libra la batalla de Curupaití donde mueren alrededor de 9000 argentinos y menos de 100 paraguayos.
- 1875 – en Argentina se inaugura la comunicación telegráfica.
- 1889 – en Argentina se crea la Biblioteca Sarmiento, en la provincia de Santiago del Estero.
- 1926 – en la ciudad paraguaya de Encarnación, un huracán provoca 150 muertos y 500 heridos.
- 1934 – Carmelo Simeone, futbolista argentino (f. 2014).
- 1947 – Julieta Magaña, actriz y cantante argentina (f. 2017).
- 1972 – en Argentina, el destituido presidente Juan Domingo Perón es excluido por tercera vez desde 1955 de las elecciones presidenciales.
- 1979 – Cristian Tavio, futbolista argentino.
- 1983 – Sebastián Penco, futbolista argentino.
El 22 de septiembre de 1776, el joven patriota estadounidense Nathan Hale fue capturado por las fuerzas británicas mientras realizaba labores de espionaje. Poco después, fue ejecutado y se le recuerda por su famosa declaración: "Lamentablemente, solo tengo una vida que dar por mi país". Su valentía ha hecho de Hale un símbolo de sacrificio en la historia de Estados Unidos.
En el mundo: 22 de septiembre de 2026
- 66 – Nerón crea la Legión I Itálica.
- 1236 – en la batalla de Saule, los Hermanos Livonios de la Espada son derrotados por los lituanos, los semigalianos y los samogicios.
- 1458 – en España, el rey Enrique IV emite una provisión real que ordena la demolición de la villa de Estepona (Málaga), no llegándose a ejecutar en esta ocasión.
- 1499 – en Suiza, el Tratado de Basilea la declara estado independiente del Sacro Imperio Romano Germánico.
- 1586 – en la provincia de Güeldres (Países Bajos) ―en el marco de la guerra de los Ochenta Años― comienza la batalla de Zutphen, en la que los españoles vencerán a ingleses y neerlandeses.
- 1609 – en Valencia se ordena la expulsión de los moriscos.
- 1629 – la Ciudad de México amanece anegada luego de 36 horas de lluvia. Esta inundación llevó al gobierno virreinal a tomar la decisión de construir un canal para drenar la cuenca lacustre de México.
- 1692 – en los Estados Unidos, las últimas víctimas del Juicio de Salem son colgadas por brujería.
- 1735 – en la región central de Argentina, Francisco de Baigorri funda la aldea de Cruz del Eje ―ubicada 142 km al noroeste de la ciudad de Córdoba―, en territorios que le fueron otorgados por el Gobierno de Buenos Aires. Un siglo y medio más tarde se convertirá en un importante nudo ferroviario del país.
- 1761 – en Inglaterra coronan a Jorge III y la reina Carlota.
- 1776 – en la Revolución estadounidense, Nathan Hale es colgado por cargos de espionaje.
- 1784 – en la isla Kodiak (Alaska), Rusia establece una colonia.
- 1792 – primer día del nuevo calendario francés propuesto por la Convención Nacional.
- 1812 – en España, las Cortes de Cádiz confieren al duque de Wellington el mando supremo de los ejércitos españoles.
- 1829 – en Guayaquil (Ecuador) se firma el tratado de paz que fija los límites entre Colombia y Perú.
- 1830 – Aprobación de la constitución de Venezuela del Congreso de Valencia en donde se declara la separación de la Gran Colombia
- 1862 – en Estados Unidos, el presidente Abraham Lincoln pronuncia su discurso de emancipación.
- 1862 – en Alemania, Otto Von Bismarck es nombrado presidente del Gobierno y se reserva el Ministerio de Asuntos Exteriores.
- 1866 – en Paraguay ―en el marco de la invasión de este país por parte de la Triple Alianza (Argentina, Brasil y Uruguay)― se libra la batalla de Curupaití donde mueren alrededor de 9000 argentinos y menos de 100 paraguayos.
- 1867 – en Bogotá (Colombia) se funda la Universidad Nacional de Colombia.
- 1868 – en Puerto Rico estalla un movimiento insurreccional, que es reprimido por el ejército español.
- 1869 – en Múnich (Alemania) se estrena la ópera El oro del Rin, de Richard Wagner.
- 1875 – en Argentina se inaugura la comunicación telegráfica.
- 1885 – en Úlster, Lord Randolph Churchill realiza un discurso contrario a la ley Home Rule: «Ulster debe luchar y Ulster tiene la razón».
- 1888 – se publica el primer ejemplar del National Geographic Magazine.
- 1889 – en Argentina se crea la Biblioteca Sarmiento, en la provincia de Santiago del Estero.
- 1893 – en los Estados Unidos los hermanos Duryea venden el primer automóvil.
- 1896 – en Inglaterra, la reina Victoria supera a su abuelo Jorge III como el monarca más longevo de la historia del país.
- 1908 – Bulgaria proclama su independencia del Imperio otomano (del que dependía desde el siglo XIV).
- 1910 – en México, con motivo de la celebración de cien años de independencia, se inaugura la Universidad Nacional de México, hoy Universidad Nacional Autónoma de México.
- 1914 – cerca de Ostende (Bélgica) ―en el marco de la Primera Guerra Mundial― el submarino alemán U-9 echa a pique en unas horas a tres cruceros acorazados británicos, con lo que el submarino se convierte en un arma mortífera de guerra.
- 1926 – en la ciudad paraguaya de Encarnación, un huracán provoca 150 muertos y 500 heridos.
- 1928 – Karl Wilhelm Reinmuth descubre el asteroide Arnica (asteroide 1100).
- 1930 – en Chile fracasa un movimiento político acaudillado por el general Enrique Bravo Ortiz.
- 1932 – en Arabia Saudí, el Consejo de Notables proclama rey al príncipe Abdelaziz Al Saud.
- 1934 – en la colonia Gresford (en Gales) una explosión mata a 266 mineros y rescatadores.
- 1935 – en Moscú (Rusia), el Consejo de Ministros de la Unión Soviética crea el rango militar de Mariscal de la Unión Soviética.
- 1941 – en Vínnitsa (Ucrania) ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial―, en el año nuevo judío, las SS matan a 6000 judíos. Habían sobrevivido a la matanza de 24.000 rehenes días antes.
- 1944 – en la Segunda Guerra Mundial, el Ejército Rojo entra en Tallin (Estonia).
- 1951 – en los Estados Unidos es televisado por primera vez un evento deportivo a nivel nacional: la NBC retransmite el partido de fútbol universitario entre la Universidad de Duke y la Universidad de Pittsburgh.
- 1955 – en el Reino Unido se realiza la primera emisión de la ITV.
- 1960 – Malí se independiza de Francia. La República de Sudán se renombra como Malí después de la retirada de Senegal de la Federación de Malí.
- 1964 – en Broadway (Nueva York) se estrena El violinista en el tejado.
- 1965 – termina la Segunda Guerra de Cachemira entre la India y Pakistán sobre la posesión de Cachemira, después de que la Organización de las Naciones Unidas ordenara el alto el fuego.
- 1969 – en Santo Domingo (República Dominicana) inicia sus transmisiones el programa diario de variedades El show del mediodía.
- 1970 – en Malasia dimite el primer ministro Tunku Abdul Rahman.
- 1971 – en las áreas U3jw, U3ju, U3hf y U3hz del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos cien km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 6:00 (hora local), Estados Unidos detona con una diferencia de tres milésimas de segundo sus bombas atómicas Frijoles-Deming, Frijoles-Espuela, Frijoles-Guaje y Frijoles-Petaca, de 0.5, 4, 4 y 4 kilotones respectivamente, todas a 150 metros bajo tierra. Son las bombas n.º 737, 738, 739 y 740 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1972 – en Chile, el presidente socialista Salvador Allende nacionaliza la empresa multinacional ITT.
- 1972 – en Argentina, el destituido presidente Juan Domingo Perón es excluido por tercera vez desde 1955 de las elecciones presidenciales.
- 1975 – en los Estados Unidos, Sara Jane Moore intenta asesinar al presidente Gerald Ford, pero es detenida por un marinero llamado Oliver Sipple.
- 1980 – Irak invade Irán, dando inicio a una guerra entre ambos países.
- 1983 – en el área U4.º del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos cien km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 7:00 (hora local), Estados Unidos detona a 533 m bajo tierra su bomba atómica Techado, de dos kilotones. Es la bomba n.º 1001 de las 1129 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1985 – en Nueva York (Estados Unidos) se firma el Acuerdo del Plaza.
- 1989 – en Carolina del Sur (Estados Unidos), el huracán Hugo llega a la costa.
- 1990 – en Pekín (República Popular China) comienzan los XI Juegos Asiáticos.
- 1990 – Eric Elst descubre el asteroide Turgot (10089).
- 1991 – en la Biblioteca Huntington (Los Ángeles) se exhiben por primera vez en público los manuscritos del mar Muerto.
- 1991 – en Santiago de Chile, Chile y México suscriben el Acuerdo de Complementación Económica N.º 17, en presencia de los presidentes Patricio Aylwin y Carlos Salinas de Gortari, iniciando un proceso de liberalización comercial entre ambos países que posteriormente condujo al Tratado de Libre Comercio Chile-México
- 1993 – en Sujumi (Georgia) un Tu-154 de la compañía Transair Georgian Airlines es alcanzado por un misil.
- 1994 – en Estados Unidos se estrena Friends, la serie de comedia más exitosa de todos los tiempos.
- 1995 – en las afueras de Elmendorf AFB (Alaska), un E-3B AWACS se estrella después de que una bandada de pájaros chocara con dos de sus cuatro motores antes de aterrizar. Mueren las 24 personas que viajaban en el avión.
- 1997 – en la aldea Bentalha, a 15 km al sur de Argel (Argelia), se produce la masacre de Bentalha: más de 200 personas son violadas y asesinadas. El Grupo Islámico Armado se responsabiliza por el hecho.
- 1998 – la República Dominicana es arrasada por el huracán Georges, que causa grandes daños materiales y pérdidas de vidas.
- 2003 – en la ciudad turística de Puerto Plata y Santiago de los Treinta Caballeros (en República Dominicana) sucede un terremoto, 6,5 en la escala sismológica de Richter con grandes daños materiales y pérdida de vidas.
- 2006 – en los Estados Unidos, el F-14 Tomcat es retirado de la Armada de los Estados Unidos.
- 2007 – en Perú, el expresidente Alberto Fujimori es trasladado desde Chile para comparecer ante la justicia peruana.
- 2011 – en distintas ciudades de Chile ―como Santiago y Concepción― miles de personas marchan otra vez en protesta contra la negativa del Gobierno a respetar su derecho a una educación pública y gratuita.
- 2022 – en varios estados de México como Michoacán o Guerrero se siente un sismo de magnitud 6.9 en la escala de Ritcher, haciéndose la réplica del sismo del 19 de septiembre de 2022 más fuerte hasta el momento.