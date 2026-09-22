Efemérides del 22 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Cada 22 de septiembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 22 de septiembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 22 de septiembre de 2026

1735 – en la región central de Argentina, Francisco de Baigorri funda la aldea de Cruz del Eje ―ubicada 142 km al noroeste de la ciudad de Córdoba―, en territorios que le fueron otorgados por el Gobierno de Buenos Aires. Un siglo y medio más tarde se convertirá en un importante nudo ferroviario del país.

– en la región central de Argentina, Francisco de Baigorri funda la aldea de Cruz del Eje ―ubicada 142 km al noroeste de la ciudad de Córdoba―, en territorios que le fueron otorgados por el Gobierno de Buenos Aires. Un siglo y medio más tarde se convertirá en un importante nudo ferroviario del país. 1866 – en Paraguay ―en el marco de la invasión de este país por parte de la Triple Alianza (Argentina, Brasil y Uruguay)― se libra la batalla de Curupaití donde mueren alrededor de 9000 argentinos y menos de 100 paraguayos.

– en Paraguay ―en el marco de la invasión de este país por parte de la Triple Alianza (Argentina, Brasil y Uruguay)― se libra la batalla de Curupaití donde mueren alrededor de 9000 argentinos y menos de 100 paraguayos. 1875 – en Argentina se inaugura la comunicación telegráfica.

– en Argentina se inaugura la comunicación telegráfica. 1889 – en Argentina se crea la Biblioteca Sarmiento, en la provincia de Santiago del Estero.

– en Argentina se crea la Biblioteca Sarmiento, en la provincia de Santiago del Estero. 1926 – en la ciudad paraguaya de Encarnación, un huracán provoca 150 muertos y 500 heridos.

– en la ciudad paraguaya de Encarnación, un huracán provoca 150 muertos y 500 heridos. 1934 – Carmelo Simeone, futbolista argentino (f. 2014).

– Carmelo Simeone, futbolista argentino (f. 2014). 1947 – Julieta Magaña, actriz y cantante argentina (f. 2017).

– Julieta Magaña, actriz y cantante argentina (f. 2017). 1972 – en Argentina, el destituido presidente Juan Domingo Perón es excluido por tercera vez desde 1955 de las elecciones presidenciales.

– en Argentina, el destituido presidente Juan Domingo Perón es excluido por tercera vez desde 1955 de las elecciones presidenciales. 1979 – Cristian Tavio, futbolista argentino.

– Cristian Tavio, futbolista argentino. 1983 – Sebastián Penco, futbolista argentino.

💡 ¿Sabías que...? El 22 de septiembre de 1776, el joven patriota estadounidense Nathan Hale fue capturado por las fuerzas británicas mientras realizaba labores de espionaje. Poco después, fue ejecutado y se le recuerda por su famosa declaración: "Lamentablemente, solo tengo una vida que dar por mi país". Su valentía ha hecho de Hale un símbolo de sacrificio en la historia de Estados Unidos.

En el mundo: 22 de septiembre de 2026