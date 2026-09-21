Sismo de 3.3 grados genera preocupación en la población de Patquía

Un sismo de magnitud 3.3 se registró en La Rioja a las 14:38, con epicentro a 70 km al sur de la ciudad capital. La profundidad de 16 km generó inquietud, aunque no se reportaron daños.

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Un sismo de magnitud 3.3 se registró en La Rioja a las 14:38 de este lunes, según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES). El epicentro se localizó a 70 kilómetros al sur de la ciudad capital y a 18 kilómetros al este de Patquía, a una profundidad de 16 kilómetros.

A pesar de la inquietud que generan estos movimientos, el INPRES indicó que la magnitud del temblor no representa un riesgo inmediato. Hasta el momento, no se han reportado daños ni situaciones de peligro en las localidades cercanas. La población ha sido alertada sobre la importancia de estar preparados ante posibles réplicas.

Las autoridades locales instan a mantener la calma y seguir las recomendaciones de los organismos competentes. La investigación sobre la actividad sísmica sigue siendo una prioridad para el INPRES, que busca mejorar sus sistemas de monitoreo y la capacitación del personal especializado.