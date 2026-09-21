Intervención penal juvenil en La Rioja: un caso que conmociona a la comunidad educativa

La implementación del régimen penal juvenil en La Rioja trae cambios significativos. Menores a partir de 14 años pueden enfrentar procesos judiciales por cerca de 220 delitos, incluyendo lesiones por peleas escolares. La falta de infraestructura adecuada para el alojamiento de jóvenes infractores y la necesidad de priorizar la prevención son temas centrales en el debate. La situación exige atención urgente para abordar la vulnerabilidad social y garantizar derechos procesales.

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La reciente implementación del régimen penal juvenil en La Rioja ha comenzado a mostrar sus repercusiones judiciales, con la primera intervención relacionada con una pelea escolar. El Defensor General de la Provincia, Gastón Mercado Luna, destacó la importancia de la prevención y la educación en este nuevo contexto.

Los menores a partir de los 14 años pueden enfrentar diferentes delitos según el Código Penal, lo que incluye alrededor de 220 conductas punibles. Mercado Luna aclaró que esto no necesariamente conlleva el encarcelamiento, sino la apertura de un proceso judicial similar al de los adultos. Un ejemplo que mencionó fue el caso de lesiones por una pelea en un colegio.

El Defensor también abordó las dudas sobre la constitucionalidad de la norma, señalando que el debate sobre su validez no se llevó a cabo adecuadamente a nivel nacional. Además, subrayó que ahora los jóvenes tienen derecho a un abogado, lo que modifica la dinámica familiar frente a situaciones legales. Sin embargo, la provincia enfrenta desafíos de infraestructura, con un espacio limitado para el alojamiento de menores.

Mercado Luna enfatizó la necesidad de prevenir situaciones delictivas, señalando que la ley impacta de manera desigual en diferentes sectores sociales, lo que genera una preocupación adicional en el abordaje de estos casos.