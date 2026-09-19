Detención de Paz Cristian Nicolás: un caso de violencia de género que conmociona a La Rioja

La Policía de La Rioja busca a Paz Cristian Nicolas, de 35 años, por un caso de violencia de género. Cualquier información puede ser crucial para su detención. Comuníquese con la Dirección General de Investigaciones.

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La Policía de la Provincia de La Rioja ha solicitado la detención de Paz Cristian Nicolas, un hombre de 35 años, por su implicación en un caso de violencia de género. Las autoridades han señalado que el imputado es considerado buscado y posee un DNI número 36.438.043.

La intervención de la Justicia provincial subraya la seriedad de la situación. Para facilitar la localización del sospechoso, la Policía ha habilitado números de contacto: 3804-710248 y 3804-368992, además del 911 para emergencias. Se hace un llamado a la comunidad para que colabore con información que pueda ser crucial para su aprehensión.

Este pedido de detención refleja el compromiso de las autoridades en la lucha contra la violencia de género, un problema que afecta a numerosos ciudadanos. La Policía de La Rioja enfatiza la importancia de la participación comunitaria en resolver este tipo de casos, recordando que cada dato puede contribuir a la justicia.

Se ha compartido una imagen del rostro de Paz Cristian Nicolas para ayudar en su identificación y facilitar la colaboración del público. La violencia de género tiene un impacto significativo en la sociedad, y es esencial actuar de manera responsable ante cualquier información relevante.