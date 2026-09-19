Chachos de La Rioja cobrarán este viernes en Capital para DNI terminados en 8 y 9

Este viernes 18 de septiembre se realizará el operativo de pago de Chachos en La Rioja, habilitando cobros en la Capital y localidades del interior. Se recomienda asistir con DNI y respetar horarios.

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El operativo de pago de Chachos por parte del Gobierno de La Rioja se llevará a cabo este viernes 18 de septiembre, tanto en la ciudad Capital como en varias localidades del interior. En la Capital, podrán cobrar las personas cuyos documentos terminen en 8 y 9, en puntos habilitados de 16 a 21 horas, como el CEPAR Norte y la casa central de la Dirección General de Ingresos Provinciales.

Este programa está dirigido a un amplio grupo de beneficiarios, incluyendo a agentes de la Secretaría General de la Gobernación y varios ministerios, así como a veteranos y jubilados no transferidos. En el interior, el pago estará disponible para todas las terminaciones de DNI en localidades como Milagro, Catuna, Desiderio Tello, Ulapes y Famatina, en horarios específicos.

Se aconseja a los beneficiarios asistir con su DNI y respetar los horarios y lugares establecidos para asegurar un proceso ordenado y eficiente. Este operativo busca proporcionar un apoyo vital a la comunidad en un momento de necesidad económica.