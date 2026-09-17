Jueves, 17 de Septiembre 2026
La Rioja

Pedroza responde a críticas y defiende gestión del Concejo Deliberante en Chilecito

El concejal de Chilecito, Julio César Pedroza, criticó la afirmación de que el cierre del Concejo Deliberante no afectaría a los vecinos, destacando su rol esencial en la regulación de la vida comunitaria. Además, cuestionó la incorporación de tasas municipales en las facturas eléctricas, que podrían representar hasta un 18% del total. Su postura se fundamenta en la Ley de Defensa del Consumidor y la Constitución Nacional.

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El concejal de Chilecito, Julio César Pedroza, criticó duramente a su colega Giselle Carril por afirmar que un posible cierre del Concejo Deliberante no tendría repercusiones en la comunidad. Durante una entrevista, Pedroza subrayó la importancia del cuerpo legislativo en el sistema democrático y su papel crucial en la regulación de la vida diaria de los ciudadanos.

Pedroza afirmó que tales declaraciones carecen de contexto, destacando que Argentina opera bajo un sistema representativo y federal. En su defensa, mencionó que el Concejo se encarga de dictar ordenanzas que impactan directamente en la vida de los vecinos. Criticó una ordenanza aprobada en julio de 2025 que implementó una tasa municipal en las facturas de electricidad, argumentando que esta medida podría representar entre un 11% y un 18% del costo total.

El concejal también cuestionó la legalidad de esta tasa, sustentando su postura en la Ley de Defensa del Consumidor y en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Pedroza resaltó que es inconstitucional incluir conceptos ajenos al servicio en las facturas de servicios públicos. Además, mencionó una resolución del Ministerio de Economía de la Nación de 2024 relacionada con este tema.

Etiquetas: chilecito concejo deliberante julio césar pedroza política tasas municipales gobierno provincial
TL;DR

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