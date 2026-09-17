Nueva guía del Ministerio de Salud busca mejorar la comunicación sobre el suicidio en la provincia

El Ministerio de Salud de La Rioja presenta este viernes una guía para un abordaje responsable del suicidio en medios, promoviendo una cobertura respetuosa y preventiva.

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El Ministerio de Salud de La Rioja convocó a periodistas y comunicadores a una presentación sobre la Guía para el abordaje responsable del suicidio en los medios de comunicación. Este evento se llevará a cabo el viernes 18 de septiembre, a las 8.30, en la Sala de Situación del organismo provincial.

La guía tiene como objetivo ofrecer recursos y orientaciones para un tratamiento periodístico adecuado de la problemática del suicidio. Se busca que los medios contribuyan a la prevención y al cuidado de quienes enfrentan crisis, evitando enfoques que puedan estigmatizar o vulnerar derechos.

Durante la presentación, se discutirán recomendaciones para elaborar mensajes respetuosos y contextualizados, así como información útil sobre alternativas de ayuda. La propuesta subraya la responsabilidad social que tienen los medios al informar sobre el suicidio, promoviendo una cobertura que priorice el respeto y la salud mental.

Bajo la premisa “Tu salud mental, tu derecho”, se invita a los profesionales del área de comunicación a participar y colaborar en esta iniciativa.