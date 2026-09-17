Nueva guía del Ministerio de Salud busca mejorar la comunicación sobre el suicidio en la provincia

El Ministerio de Salud de La Rioja convocó a periodistas y comunicadores a una presentación sobre la Guía para el abordaje responsable del suicidio en los medios de comunicación. Este evento se llevará a cabo el viernes 18 de septiembre, a las 8.30, en la Sala de Situación del organismo provincial.
La guía tiene como objetivo ofrecer recursos y orientaciones para un tratamiento periodístico adecuado de la problemática del suicidio. Se busca que los medios contribuyan a la prevención y al cuidado de quienes enfrentan crisis, evitando enfoques que puedan estigmatizar o vulnerar derechos.
Durante la presentación, se discutirán recomendaciones para elaborar mensajes respetuosos y contextualizados, así como información útil sobre alternativas de ayuda. La propuesta subraya la responsabilidad social que tienen los medios al informar sobre el suicidio, promoviendo una cobertura que priorice el respeto y la salud mental.
Bajo la premisa “Tu salud mental, tu derecho”, se invita a los profesionales del área de comunicación a participar y colaborar en esta iniciativa.