Martes, 1 de Septiembre 2026
Salud

Tasa de suicidios en La Rioja alcanza cifras preocupantes: 50 cada 100.000 habitantes

La Rioja presenta un alarmante aumento del 284,6% en su tasa de suicidios, alcanzando 50 por cada 100.000 habitantes, superando la media nacional de 11,8. La situación demanda acciones urgentes en salud mental y prevención.

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Redacción Equipo Editorial
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Tasa de suicidios en La Rioja alcanza cifras preocupantes: 50 cada 100.000 habitantes
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La Rioja ha experimentado un aumento alarmante en su tasa de suicidios, convirtiéndose en la provincia con el mayor incremento de esta problemática en Argentina durante los últimos años. Según un informe del Observatorio de Política Criminal, la tasa ha escalado de 13 casos en 2017 a 50 suicidios por cada 100.000 habitantes en 2025, lo que representa un incremento del 284,6%.

A nivel nacional, el suicidio ha crecido un 57,6% entre 2017 y 2025, con 5.209 muertes registradas en el último año, convirtiéndose en la principal causa de muerte entre jóvenes de 15 a 34 años. En contraste, la media nacional es de 11,8 suicidios por cada 100.000 habitantes, lo que resalta la gravedad de la situación en La Rioja.

La comunidad y las autoridades locales están en un momento crítico, buscando intensificar programas de concientización y asistencia en salud mental. Este fenómeno requiere una respuesta integral que involucre tanto al gobierno provincial como a la sociedad en su conjunto para abordar la crisis y mejorar los recursos de prevención y asistencia.

Etiquetas: la rioja suicidio salud mental gobierno provincial prevención estadísticas
TL;DR

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