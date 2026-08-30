Salud Mental en La Rioja: se llevó a cabo el quinto ateneo del año con amplia participación.

Este jueves se realizó el quinto ateneo del año, enfocado en salud mental y consumos problemáticos, con el Hospital Enrique Vera Barros como protagonista. La directora Marisol Casulli destacó la importancia de una mirada interdisciplinaria para garantizar la continuidad en los tratamientos.

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Este jueves se llevó a cabo el quinto ateneo del año organizado por la Dirección de Salud Mental Comunitaria, donde se abordaron situaciones complejas relacionadas con la salud mental y consumos problemáticos. El evento, que tuvo lugar en el salón Marta Mera, reunió a equipos de diversos niveles de atención, instituciones y profesionales del área.

En esta ocasión, el Servicio de Adolescencia del Hospital Enrique Vera Barros presentó un caso clínico de un adolescente que requirió intervención de múltiples instituciones. La actividad fomenta el intercambio de experiencias y estrategias de cuidado, con un enfoque en garantizar la continuidad de los tratamientos sin interrupciones.

La directora de Consumos Problemáticos, Marisol Casulli, destacó que los ateneos, que comenzaron el año pasado, han ampliado su convocatoria para incluir a instituciones de todos los niveles del Ministerio de Salud y a dispositivos de la red de consumos problemáticos. Casulli enfatizó la importancia de mantener una perspectiva interdisciplinaria para abordar integralmente estos casos.

Los ateneos también cuentan con la participación de colegios profesionales, ONG e instituciones privadas, reconociendo que las respuestas a situaciones complejas deben ser construidas desde diversas disciplinas. Además, los residentes de la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental (RISAM) se benefician de esta experiencia como parte de su formación profesional.