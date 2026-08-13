Jueves, 13 de Agosto 2026
Salud

Vecinos del barrio Nueva Rioja preocupados tras intoxicación por monóxido de carbono

Una mujer sufrió intoxicación por monóxido de carbono en su vivienda del barrio Nueva Rioja. Bomberos realizaron tareas de ventilación y atención médica hasta la llegada de una ambulancia. La rápida respuesta es crucial para prevenir complicaciones.

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Vecinos del barrio Nueva Rioja preocupados tras intoxicación por monóxido de carbono
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Una mujer tuvo que ser atendida por intoxicación de monóxido de carbono en su hogar, ubicado en el barrio Nueva Rioja, este miércoles por la tarde. El incidente ocurrió alrededor de las 17.20 horas en una vivienda sobre la calle Estanislao López, entre la Avenida San Nicolás de Bari Este y la calle Sarmiento.

La afectada, identificada como la Sra. Rodríguez, se encontraba descansando en un monoambiente que era calefaccionado con un brasero encendido. La acumulación del gas provocó que comenzara a experimentar síntomas como dolor de cabeza y mareos.

Los Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja activaron el protocolo de emergencia y llegaron al lugar para ventilar y descontaminar el ambiente. Este tipo de intervenciones es crucial para evitar complicaciones severas, ya que el monóxido de carbono es un gas que puede ser mortal si no se detecta a tiempo. El personal de bomberos proporcionó atención prehospitalaria a la mujer hasta que una ambulancia del servicio de emergencias DEM 107 llegó para continuar la asistencia sanitaria.

Etiquetas: la rioja barrio nueva rioja intoxicación bomberos voluntarios salud pública emergencia sanitaria
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