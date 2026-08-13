Jueves, 13 de Agosto 2026
La Rioja

El Concejo Deliberante busca proteger tierras locales con nuevo Código de Nocturnidad

El Concejo Deliberante aprobó la Ordenanza N° 6848, que amplía las áreas para salones de fiestas, mientras se debate el Código de Nocturnidad y se alerta sobre la extranjerización de tierras en La Rioja.

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El Concejo Deliberante aprobó la Ordenanza N° 6848, que amplía las zonas donde pueden funcionar salones de fiestas y eventos en corredores urbanos, avenidas principales y áreas de transición. Esta medida inicia la discusión sobre el Código de Nocturnidad.

Las nuevas áreas permitidas estarán sujetas a informes técnicos y al cumplimiento de normativas vigentes, aunque se mantiene la prohibición de instalación en calles interiores de barrios residenciales, salvo excepciones. Cada establecimiento deberá cumplir con requisitos de seguridad, higiene y accesibilidad para obtener la habilitación municipal.

Además, se están considerando modificaciones a la Ordenanza 4845, que regula los horarios de ingreso a locales bailables. En otro tema, el Concejo comunicó a la Cámara de Diputados de la Provincia los riesgos de la extranjerización de suelos, solicitando la regulación de límites para la adquisición de tierras en ejidos municipales.

Esto surge en el contexto de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación. El Gobernador Ricardo Quintela presentó un proyecto de ley para proteger el territorio provincial, estableciendo un límite del 3% a la superficie rural en manos de extranjeros, buscando resguardar recursos hídricos y zonas de agricultura familiar.

Etiquetas: la rioja concejo deliberante ordenanza 6848 regulación de tierras política provincial ricardo quintela
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