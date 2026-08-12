Miércoles, 12 de Agosto 2026
La Rioja

Geólogo alerta sobre las fallas geológicas activas en La Rioja y sus riesgos sísmicos

El geólogo Rubén Ottonello aseguró que los recientes sismos en Colombia y Venezuela no afectan directamente a La Rioja, aunque la provincia presenta fallas geológicas activas. Destacó la necesidad de planificar la construcción en zonas sísmicas.

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Redacción Equipo Editorial
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Recientes movimientos telúricos en el norte de Sudamérica han generado preocupación en la comunidad, lo que llevó al geólogo Rubén Ottonello a brindar tranquilidad a la población. El especialista aclaró que estos eventos no tienen conexión directa con Cuyo o el Noroeste argentino, aunque la provincia de La Rioja enfrenta de forma continua la actividad de fallas geológicas.

Ottonello enfatizó que la ocurrencia de sismos en Venezuela o Colombia no implica que se repitan en San Juan o La Rioja. Los sismos son resultado de dinámicas regionales específicas de placas tectónicas, por lo que no hay una correlación directa entre eventos distantes. Sin embargo, advirtió que La Rioja se encuentra en una zona sísmica significativa, con fallas geológicas activas que deben ser consideradas en la planificación urbana y la prevención.

En la ciudad de La Rioja, se han identificado dos fallas geológicas que forman parte del sistema de deformación local, así como una falla en La Soda Dana y otra cerca de Las Padercitas. Estas declaraciones resaltan la necesidad de gestionar adecuadamente el riesgo sísmico en la región, ya que, aunque no se pueden predecir terremotos, es vital contar con edificaciones adecuadas y normativas de construcción que minimicen el impacto de posibles sismos.

Etiquetas: la rioja sismos geología riesgo sísmico rubén ottonello planificación urbana
TL;DR

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