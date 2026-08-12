Miércoles, 12 de Agosto 2026
Policiales

Fundamentos de la detención en el caso Ilda Goyochea revelan nuevos detalles impactantes

La jueza Cecilia Córdoba fundamentó la detención de dos personas en la causa por la muerte de Ilda Goyochea, destacando cortes en el cuerpo y falla en la atención de emergencias. La recuperación del celular de la víctima y su contenido podrían ser clave para esclarecer el caso.

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La investigación por la muerte de Ilda Goyochea ha llevado a la detención de dos personas, según lo confirmado por la jueza Cecilia Córdoba. Durante su exposición, la magistrada detalló elementos clave que justificaron esta medida cautelar, destacando que el informe médico forense indica que la víctima presentaba cortes de entre 8 y 10 centímetros, lo que sugiere que no se trató de un accidente.

Además, la jueza criticó la actuación inicial de los servicios de emergencia, señalando que la ambulancia del sistema 911 no se dirigió al lugar correcto en un primer momento, lo que generó demoras en la atención. Esta irregularidad es parte del análisis que realiza la fiscalía para entender mejor el contexto del caso.

Otro aspecto relevante expuesto fue la recuperación del teléfono celular de Goyochea, el cual estaba en posesión de Gabriel Díaz. La jueza indicó que este dispositivo fue clave para la investigación, ya que se encontraron datos temporales significativos que pueden vincular a los detenidos con la escena del crimen.

La comunidad local permanece atenta a los avances de este caso, que ha suscitado un gran interés debido a la gravedad de los hechos implicados. La jueza reafirmó su decisión de detención, enfatizando la necesidad de justicia para la víctima y sus familiares.

Etiquetas: la rioja muerte de ilda goyochea investigación judicial detención política justicia
TL;DR

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