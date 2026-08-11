Conductor de Uber Moto arrestado tras robo de celular a pasajera en La Rioja

Un hombre fue detenido tras robar un celular a una pasajera de Uber Moto. La rápida respuesta policial evitó que el sospechoso escapara, resaltando la importancia de la seguridad en el transporte.

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Un hombre fue detenido tras ser señalado como responsable del robo de un teléfono celular a una pasajera de Uber Moto. El incidente ocurrió cuando la mujer solicitó el servicio de transporte y, durante el trayecto, el conductor aprovechó la confianza generada para sustraerle el dispositivo móvil.

Luego de consumar el robo, el sospechoso aceleró y se dio a la fuga. Sin embargo, gracias al alerta de la víctima, la policía implementó rápidamente un operativo de búsqueda en la zona. Los efectivos lograron localizar el vehículo a pocas cuadras y, al intentar detenerlo, el conductor ignoró las señales de alto, lo que llevó a una persecución controlada que resultó en su arresto.

El aprehendido quedó a disposición de la Justicia, mientras que las autoridades continúan con la investigación para esclarecer los detalles del hecho y determinar si el acusado tiene antecedentes por delitos similares. Este caso resalta la necesidad de mejorar la seguridad en los servicios de transporte por aplicaciones y la efectividad de la respuesta policial ante delitos.