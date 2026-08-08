Domingo, 9 de Agosto 2026
Policiales

Nuevos testimonios reavivan el juicio por abuso sexual en La Rioja

La Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de La Rioja continúa el juicio a S. B. A. por abuso sexual. Se presentaron siete testimonios que revelan detalles del caso. ¿Qué nuevo impacto tendrá este juicio en la comunidad?

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El juicio contra S. B. A., acusado de abuso sexual con acceso carnal, continúa en la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial de La Rioja. En las audiencias de esta semana, se tomaron un total de siete testimonios y se presentaron pruebas documentales.

La Dra. Edith Agüero preside el tribunal, que también incluye a los jueces Gustavo Díaz y Mauricio Pérez Mota. El Dr. José Olivero Icazatti representa al Ministerio Público Fiscal, mientras que la Dra. Ángela Vega actúa en nombre de la querella. La defensa del imputado está a cargo del Dr. Fernando Romero.

Entre los testimonios, uno de los testigos, un chef que reside en Europa, relató que la víctima se mostró desorientada en una cocina donde trabajaban. Al día siguiente, recibió un mensaje de ella pidiendo disculpas y mencionando que había vivido una situación grave. Otro testigo, amigo de la víctima, afirmó que ella le pidió ayuda tras un incidente en un baño, lo que lo llevó a conocer posteriormente la denuncia de abuso.

Etiquetas: la rioja juicio abuso sexual cámara criminal testimonios justicia
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