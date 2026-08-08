Efemérides del 8 de agosto de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 8 de agosto, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 8 de agosto para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 8 de agosto de 2026

1776 – en Madrid, el rey Carlos III (60) crea mediante una real cédula el Virreinato del Río de la Plata (con capital en la villa de Buenos Aires), separando la región de las actuales Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay del Virreinato del Perú (con capital en Lima).

– en Madrid, el rey Carlos III (60) crea mediante una real cédula el Virreinato del Río de la Plata (con capital en la villa de Buenos Aires), separando la región de las actuales Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay del Virreinato del Perú (con capital en Lima). 1914 – Nace Román Viñoly Barreto, director de cine y teatro uruguayo - argentino.

– Nace Román Viñoly Barreto, director de cine y teatro uruguayo - argentino. 1918 – en la ciudad de Córdoba (Argentina) se funda el club deportivo Instituto Atlético Central Córdoba.

– en la ciudad de Córdoba (Argentina) se funda el club deportivo Instituto Atlético Central Córdoba. 1986 – Neri Cardozo, futbolista argentino.

– Neri Cardozo, futbolista argentino. 1989 – Joaquín Tuculet, jugador de rugby argentino.

– Joaquín Tuculet, jugador de rugby argentino. 1994 – Mauro Pittón, futbolista argentino.

– Mauro Pittón, futbolista argentino. 1998 – Tomás Fernández, futbolista argentino.

– Tomás Fernández, futbolista argentino. 2000 – Rodrigo Cabral, futbolista argentino.

– Rodrigo Cabral, futbolista argentino. 2018 – en la Argentina gobernada por el empresario de derechas Mauricio Macri, el Senado rechaza el proyecto de despenalización del aborto por 38 votos contra 31.

– en la Argentina gobernada por el empresario de derechas Mauricio Macri, el Senado rechaza el proyecto de despenalización del aborto por 38 votos contra 31. 2021 – en el Estadio Olímpico de Tokio (Japón) se celebra la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, pospuesta de 2020 a 2021 debido a la pandemia de covid‑19.

💡 ¿Sabías que...? El 8 de agosto de 1974, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, anunció su renuncia debido al escándalo de Watergate, convirtiéndose en el primer presidente en dimitir en la historia del país. Este evento marcó un hito en la política estadounidense y tuvo un impacto significativo en la confianza pública hacia el gobierno. La renuncia entró en vigor al mediodía del 9 de agosto.

En el mundo: 8 de agosto de 2026