Efemérides del 5 de agosto de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 5 de agosto, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 5 de agosto para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 5 de agosto de 2026

1783 – en el Virreinato del Río de la Plata (actual Argentina) se crea la subdivisión Intendencia de Córdoba del Tucumán (que ocupa las actuales provincias de Córdoba, Mendoza, La Rioja, San Juan y San Luis).

– en el Virreinato del Río de la Plata (actual Argentina) se crea la subdivisión Intendencia de Córdoba del Tucumán (que ocupa las actuales provincias de Córdoba, Mendoza, La Rioja, San Juan y San Luis). 1901 – Chile, Argentina, Perú y Bolivia protagonizan conflictos fronterizos.

– Chile, Argentina, Perú y Bolivia protagonizan conflictos fronterizos. 1914 – Nace Lydia Lamaison, actriz teatral, cinematográfica y televisiva argentina.

– Nace Lydia Lamaison, actriz teatral, cinematográfica y televisiva argentina. 1956 – en Alemania, el piloto argentino Juan Manuel Fangio gana, con la escudería Ferrari, el Gran Premio de Alemania de Fórmula 1.

– en Alemania, el piloto argentino Juan Manuel Fangio gana, con la escudería Ferrari, el Gran Premio de Alemania de Fórmula 1. 1964 – en Buenos Aires (Argentina) se funda el Movimiento Revolucionario Peronista (MRP).

– en Buenos Aires (Argentina) se funda el Movimiento Revolucionario Peronista (MRP). 1992 – el embajador de Bosnia y Herzegovina denuncia ante la ONU que los serbios de Bosnia han asesinado a 17 000 civiles durante la Guerra de los Balcanes.

– el embajador de Bosnia y Herzegovina denuncia ante la ONU que los serbios de Bosnia han asesinado a 17 000 civiles durante la Guerra de los Balcanes. 1994 – en Buenos Aires, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay deciden crear una zona de libre comercio entre MERCOSUR y Bolivia.

– en Buenos Aires, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay deciden crear una zona de libre comercio entre MERCOSUR y Bolivia. 2006 – se produce un terremoto de intensidad media en Mendoza, que no deja víctimas pero sí daños importantes en la infraestructura de la ciudad.

– se produce un terremoto de intensidad media en Mendoza, que no deja víctimas pero sí daños importantes en la infraestructura de la ciudad. 2014 – en Buenos Aires (Argentina) se comunica la aparición del nieto desaparecido n.º 114, que resulta ser el nieto de la propia Estela de Carlotto (presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo).

– en Buenos Aires (Argentina) se comunica la aparición del nieto desaparecido n.º 114, que resulta ser el nieto de la propia Estela de Carlotto (presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo). 2021 – en Barcelona (España) el FC Barcelona anunciaba que Leo Messi no continuaría ligado al club luego de más de 20 años de trayectoria.

💡 ¿Sabías que...? El 5 de agosto de 1962, la famosa actriz Marilyn Monroe fue encontrada muerta en su casa de Los Ángeles a la edad de 36 años. Su trágica muerte puso en evidencia las luchas personales que enfrentaba, y desde entonces se ha convertido en un icono de la cultura popular, simbolizando la complejidad de la fama en Hollywood. Su legado sigue influyendo en la industria del entretenimiento y la percepción de las celebridades.

En el mundo: 5 de agosto de 2026