Efemérides del 5 de agosto de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 5 de agosto, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 5 de agosto para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 5 de agosto de 2026
- 1783 – en el Virreinato del Río de la Plata (actual Argentina) se crea la subdivisión Intendencia de Córdoba del Tucumán (que ocupa las actuales provincias de Córdoba, Mendoza, La Rioja, San Juan y San Luis).
- 1901 – Chile, Argentina, Perú y Bolivia protagonizan conflictos fronterizos.
- 1914 – Nace Lydia Lamaison, actriz teatral, cinematográfica y televisiva argentina.
- 1956 – en Alemania, el piloto argentino Juan Manuel Fangio gana, con la escudería Ferrari, el Gran Premio de Alemania de Fórmula 1.
- 1964 – en Buenos Aires (Argentina) se funda el Movimiento Revolucionario Peronista (MRP).
- 1992 – el embajador de Bosnia y Herzegovina denuncia ante la ONU que los serbios de Bosnia han asesinado a 17 000 civiles durante la Guerra de los Balcanes.
- 1994 – en Buenos Aires, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay deciden crear una zona de libre comercio entre MERCOSUR y Bolivia.
- 2006 – se produce un terremoto de intensidad media en Mendoza, que no deja víctimas pero sí daños importantes en la infraestructura de la ciudad.
- 2014 – en Buenos Aires (Argentina) se comunica la aparición del nieto desaparecido n.º 114, que resulta ser el nieto de la propia Estela de Carlotto (presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo).
- 2021 – en Barcelona (España) el FC Barcelona anunciaba que Leo Messi no continuaría ligado al club luego de más de 20 años de trayectoria.
El 5 de agosto de 1962, la famosa actriz Marilyn Monroe fue encontrada muerta en su casa de Los Ángeles a la edad de 36 años. Su trágica muerte puso en evidencia las luchas personales que enfrentaba, y desde entonces se ha convertido en un icono de la cultura popular, simbolizando la complejidad de la fama en Hollywood. Su legado sigue influyendo en la industria del entretenimiento y la percepción de las celebridades.
En el mundo: 5 de agosto de 2026
- -57 – el orador romano Marco Tulio Cicerón, gracias a la ayuda de Milón, regresa a Roma tras su exilio, provocado este por las acusaciones de su rival político Clodio.
- 1341 – en Jaén (España) Alfonso XI conquista a los musulmanes la villa de Alcalá la Real.
- 1496 – Bartolomé Colón, hermano de Cristóbal Colón, funda la aldea de Santo Domingo, que pronto se convirtió en la más importante del Nuevo Mundo.
- 1498 – en su tercer viaje a América, Colón pisa por primera vez tierra continental en la ensenada de Yacua, situada en la costa sur de la península de Paria, en la actual Venezuela.
- 1583 – el navegante británico Humphrey Gilbert desembarca en la isla de Terranova, que será la primera colonia que Inglaterra tendrá en América del Norte.
- 1717 – en la ciudad de Antigua (Guatemala) es consagrada la imagen de Jesús Nazareno de la Merced.
- 1772 – se establece el Tratado de San Petersburgo, acuerdo entre Austria, Prusia y Rusia para repartirse Polonia, lo que dará lugar a la primera ocupación de Varsovia por los rusos.
- 1783 – en el Virreinato del Río de la Plata (actual Argentina) se crea la subdivisión Intendencia de Córdoba del Tucumán (que ocupa las actuales provincias de Córdoba, Mendoza, La Rioja, San Juan y San Luis).
- 1796 – en Castiglione, Napoleón derrota a los austriacos y pone fin a su amenaza sobre Italia.
- 1858 – se finaliza el tendido del primer cable transatlántico submarino desde el que se transmitirá, dos días después, el primer telegrama entre el Viejo y el Nuevo Mundo.
- 1873 – en Roma (Italia), por iniciativa de Emilio Castelar y Ripoll se crea la Academia Española de Bellas Artes.
- 1883 – en Badajoz (España) se registra una intentona golpista militar.
- 1889 – en París se inaugura el nuevo edificio de la Universidad de La Sorbona.
- 1901 – Chile, Argentina, Perú y Bolivia protagonizan conflictos fronterizos.
- 1903 – Rusia envía una escuadra frente a Turquía tras el asesinato del cónsul ruso en Monastir.
- 1903 – el Congreso colombiano rechaza el tratado para la construcción del Canal de Panamá, entre Estados Unidos y Colombia.
- 1904 – Pedro Pidal y Gregorio Pérez escalan por vez primera el Naranjo de Bulnes.
- 1906 – Revolución constitucional iraní: el sah Qayar Mozaffareddín cede ante las protestas y firma el firmán por el que se ordena la creación de la Asamblea Consultiva Islámica, transformando el régimen persa en monarquía constitucional.
- 1908 – un dirigible queda destruido en el primer accidente que registran estos aparatos en la historia de la navegación aérea. Solo se producen daños materiales.
- 1909 – la crisis cretense se agrava y el imperio otomano pide a Grecia que desautorice la manifestación de la víspera.
- 1911 – el Gobierno alemán manda el crucero Bremen hacia Haití para salvaguardar la vida de sus conciudadanos, amenazados por las algaradas.
- 1913 – en Londres se celebra la Conferencia Médica Internacional.
- 1914 – España y Estados Unidos se declaran neutrales en la I Guerra Mundial (1914-1918).
- 1915 – en Polonia, el ejército alemán toma Varsovia.
- 1916 – en Sadovo (Bulgaria) se registra la temperatura más alta en la Historia de ese país: 45,2 °C (113,3 °F).
- 1918 – Austria capitula ante las tropas aliadas.
- 1918 – frente a las costas de Virginia (Estados Unidos), un submarino alemán hunde al buque petrolero estadounidense O. B. Jenning, de 10 000 toneladas.
- 1919 – el general turco Mustafá Kemal se subleva, junto con sus partidarios del congreso nacionalista de Erzurum, contra el Gobierno de Damad Ferid.
- 1920 – el Reichstag aprueba la ley sobre desarme.
- 1921 – en Turquía, Mustafá Kemal obtiene plenos poderes para luchar contra Grecia.
- 1923 – se inauguran los Campeonatos de España de remo.
- 1923 – En León (España) se funda la Cultural y Deportiva Leonesa.
- 1924 – Juan Bautista Llorens gana el Campeonato de Ciclismo de España.
- 1925 – en España se publica un edicto judicial contra Miguel de Unamuno.
- 1930 – en Japón, una fuerte tempestad causa 50 muertos.
- 1932 – en Estados Unidos, el sindicato AFL estima que la cifra de parados alcanza los 11,6 millones.
- 1933 – Polonia y la Ciudad libre de Dánzig suscriben un acuerdo sobre la utilización del puerto de la ciudad.
- 1933 – se promulga en España la Ley de vagos y maleantes.
- 1936 – Tiene lugar el enfrentamiento aeronaval conocido como Convoy de la victoria, en aguas del Estrecho de Gibraltar durante la guerra civil española.
- 1936 – llega a España Juan de Borbón (príncipe de Asturias) bajo el nombre falso de Juan López, para combatir al lado de las tropas sublevadas contra la República, pero el general Emilio Mola logra convencerlo para que abandone.
- 1936 – se reforma en Colombia la Constitución de 1886: se introduce la separación entre iglesia y estado y se garantiza la intervención estatal para "garantizar la función de la propiedad".
- 1939 – en España, la dictadura franquista fusila a 63 miembros de las Juventudes Socialistas Unificadas.
- 1939 – en Madrid (España), la dictadura franquista fusila a las Trece Rosas Rojas (muchachas de las Juventudes Socialistas Unificadas).
- 1940 – en Abisinia, las tropas italianas estacionadas lanzan una ofensiva contra la Somalia británica.
- 1941 – finaliza la Batalla de Smolensk con la victoria del ejército de la Alemania nazi sobre el ejército soviético.
- 1943 – Catania (Italia) cae en poder de los británicos.
- 1943 – en Nueva Guinea, tropas estadounidenses conquistan Munda.
- 1947 – el presidente estadounidense Harry S. Truman dispone que el pueblo de Puerto Rico (invadido por Estados Unidos) pueda elegir su propio gobernador.
- 1947 – en Wimbledon (Reino Unido), el tenista estadounidense Jack Kramer se adjudica el Torneo de Wimbledon tras derrotar en la final a Tom Brown por 6-3, 6-1 y 6-2.
- 1949 – en Ambato (Ecuador) un terremoto provoca la muerte de 3000 personas.
- 1950 – el embajador de España ante la Santa Sede suscribe el restablecimiento de la jurisdicción eclesiástica castrense, dirigida por un arzobispo nombrado según el procedimiento general de designación de los prelados españoles.
- 1952 – el General Odría constituye un nuevo Gobierno en Perú.
- 1952 – En Argelia ―colonia francesa― se constituye el FADRL (Frente Argelino para la Defensa y el Respeto de las Libertades).
- 1953 – en Corea comienza el intercambio de prisioneros de guerra.
- 1956 – en Alemania, el piloto argentino Juan Manuel Fangio gana, con la escudería Ferrari, el Gran Premio de Alemania de Fórmula 1.
- 1957 – los tenistas españoles ganan la Copa Galea.
- 1960 – Burkina Faso se independiza de Francia.
- 1960 – en Barcelona la policía descubre una oficina clandestina de emigración.
- 1961 – en Bilbao, un incendio destruye la plaza de toros.
- 1963 – Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido firman el Tratado de prohibición parcial de ensayos nucleares atmosféricos, espaciales y submarinos, anterior a los Acuerdos SALT.
- 1963 – el atleta estadounidense John Pennel mejora su récord mundial de salto con pértiga, al superar los 5,13 metros de altura.
- 1963 – en el lago salado de Bonneville (Utah), el estadounidense Craig Breedlove alcanza los 653,71 km/h. y logra un nuevo récord mundial absoluto de velocidad para automóviles, con el Spirit of America.
- 1964 – en la operación Pierce Arrow, aviones de los portaaviones Ticonderoga y Constellation bombardean poblaciones civiles en Vietnam del Norte, en venganza por la defensa norvietnamita contra destructores estadounidenses en aguas norvietnamitas.
- 1964 – en el Congo Belga, el ejército rebelde Simba captura Stanleyville, y toma mil rehenes occidentales.
- 1964 – en Buenos Aires (Argentina) se funda el Movimiento Revolucionario Peronista (MRP).
- 1966 – en Londres se publica el álbum Revólver, de la banda británica The Beatles.
- 1967 – en Londres se publica el álbum The Piper at the Gates of Dawn, de la banda británica Pink Floyd.
- 1968 – en Guipúzcoa ―en el marco de la dictadura franquista en España― se declara el estado de excepción, con una duración prevista de tres meses, y se practican 50 detenciones.
- 1969 – la sonda espacial estadounidense Mariner 7 emite las fotos más claras, obtenidas hasta el momento, del planeta Marte.
- 1972 – en Uganda se dicta una orden para que todos los portadores de pasaporte británico abandonen el país en un plazo de dos meses.
- 1973 – la Unión Soviética lanza la sonda Mars 6 con destino a Marte.
- 1974 – un tercio de Bangladés queda cubierto por las aguas, tras las inundaciones que han causado alrededor de 2000 muertos y destruido 800 000 viviendas.
- 1979 – Mauritania cede su parte del Sáhara Occidental al Frente Polisario.
- 1980 – en el puerto de Sevilla mueren seis personas al estallar la bodega de un buque congelador.
- 1985 – en su casa en Los Ángeles (Estados Unidos) se suicida Paul Bregman, tripulante del bombardero que arrojó una bomba atómica sobre la población civil de Nagasaki (Japón) el 9 de agosto de 1945. (Ver Bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki).
- 1986 – los países de la Mancomunidad de Naciones, reunidos en Londres, aprueban un paquete de tímidas medidas contra Sudáfrica por el apartheid.
- 1988 – en Afganistán, las tropas soviéticas abandonan Kandahar, antigua capital de ese país.
- 1989 – en Bolivia, el Parlamento elige como nuevo presidente al socialdemócrata Jaime Paz Zamora.
- 1992 – el embajador de Bosnia y Herzegovina denuncia ante la ONU que los serbios de Bosnia han asesinado a 17 000 civiles durante la Guerra de los Balcanes.
- 1993 – los serbios ofrecen la cesión de los montes que rodean Sarajevo para evitar una intervención armada de las Naciones Unidas.
- 1994 – en Buenos Aires, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay deciden crear una zona de libre comercio entre MERCOSUR y Bolivia.
- 1995 – el secretario de Estado estadounidense, Warren Christopher, y su homólogo vietnamita, Nguyen Manh Cam, firman en Hanói la normalización de las relaciones entre ambos países después de 20 años de la derrota de Estados Unidos en la guerra de Vietnam.
- 1998 – Alejandro Sanz, cantante español, publica el sencillo " Amiga mía", escrito por él mismo, Fue su primera canción en alcanzar el número 1 en el Billboard Latin Pop Airplay.
- 1999 – el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, declara muerta la IV República de Venezuela y proclama una revolución en el país, con intervención en todos los poderes del Estado.
- 1999 – la República de Montenegro aprueba una propuesta para convertir a Yugoslavia en una confederación de dos Estados soberanos con iguales derechos y bajo un nuevo nombre, el de la Unión de Montenegro y Serbia.
- 2001 – en Edmonton (Canadá) el atleta estadounidense Maurice Greene logra en el Campeonato Mundial de Atletismo su tercer título consecutivo en los 100 metros lisos, con un tiempo de 9,82 segundos, la tercera mejor marca de la historia hasta ese momento.
- 2004 – el Ejército israelí se retira del norte de Gaza tras un mes de asedio.
- 2004 – en Rusia mueren 16 personas en el accidente de un helicóptero de inspección forestal.
- 2004 – en la Saboya francesa mueren siete jóvenes en el incendio de un centro vacacional ecuestre.
- 2004 – en Nueva York, un equipo médico separa a dos siameses filipinos de dos años, que estaban unidos por el cráneo, con cerebros independientes.
- 2004 – en el lago Tiberiades (Israel), un grupo de arqueólogos publica el descubrimiento de las evidencias de fabricación de pan más antiguas que se conocen.
- 2005 – en Portugal, más de 3000 bomberos y 400 militares intentan controlar 20 incendios que devastan el centro y el norte del país.
- 2005 – el barril de petróleo marca un nuevo máximo histórico y se sitúa por encima de 61 dólares.
- 2006 – se produce un terremoto de intensidad media en Mendoza, que no deja víctimas pero sí daños importantes en la infraestructura de la ciudad.
- 2009 – Wikipedia en español alcanza la cifra de 500 000 artículos
- 2010 – cerca de la ciudad de Copiapó (Atacama) se produce un derrumbe en una mina chilena, quedando atrapados 33 mineros a 700 metros de profundidad.
- 2010 – Resolución 1936 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es adoptada.
- 2014 – en Buenos Aires (Argentina) se comunica la aparición del nieto desaparecido n.º 114, que resulta ser el nieto de la propia Estela de Carlotto (presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo).
- 2016 – en Brasil se inauguran los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.
- 2021 – en Barcelona (España) el FC Barcelona anunciaba que Leo Messi no continuaría ligado al club luego de más de 20 años de trayectoria.