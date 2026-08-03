Efemérides del 3 de agosto de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 3 de agosto, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 3 de agosto para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 3 de agosto de 2026
- 1740 – en la actual región de Valparaíso (Chile) se funda la localidad de San Felipe de Acongagua.
- 1854 – en la provincia de Buenos Aires (Argentina) se funda la localidad balnearia de Quequén.
- 1868 – el Gobierno de la provincia de Buenos Aires sustituye la pena capital por la de presidio con un máximo de 20 años de privación de libertad.
- 1887 – en la Escuela de Artes y Oficios de Montevideo (Uruguay) se reestrena el pericón. Ya en 1794, el teniente español José Espinosa y Tello había mencionado que en la región del Río de la Plata se bailaba esta danza.
- 1902 – en la ciudad argentina de Tigre (provincia de Buenos Aires) se funda el Club Atlético Tigre.
- 1906 – en la provincia de La Pampa (Argentina) se funda la localidad de Villa Mirasol.
- 1927 – entre Berlín y Buenos Aires se establece una unión telefónica inalámbrica.
- 1927 – el púgil español Luis Rayo vence por puntos al francés Vinez y se proclama campeón de Europa.
- 1984 – en Argentina, la CGT (Confederación General del Trabajo) convoca a la primera huelga en contra de las medidas económicas del presidente Raúl Alfonsín.
- 1984 – en Uruguay se firma el Pacto del Club Naval.
El 3 de agosto de 1492, Cristóbal Colón zarpó del puerto de Palos de la Frontera en su primer viaje hacia el Nuevo Mundo. Este viaje marcaría el inicio de una nueva era de exploración y colonización, transformando la historia mundial de manera irreversible. Colón nunca imaginó que su travesía conduciría al descubrimiento de América.
En el mundo: 3 de agosto de 2026
- -338 – los habitantes de Manduria ―villa ubicada en el lado interno del taco de la «bota» italiana― vencen a las fuerzas invasoras espartanas del rey Arquidamo II en la batalla de Manduria.
- 435 – tras ser despojado de su cargo, el patriarca de Constantinopla Nestorio, considerado como el impulsor de la herejía cristológica llamada nestorianismo, es exiliado, por el emperador bizantino Teodosio II, a un monasterio en Egipto.
- 881 – en la región picarda de Abbeville (norte de Francia), el ejército de Luis III mata a 8000 vikingos en la batalla de Saucourt-en-Vimeu. El evento es celebrado en el poema Ludwigslied (la canción de Luis).
- 1031 – Olaf II de Noruega es canonizado como San Olaf por Grimketel, el obispo inglés de Selsey.
- 1057 – Frederik van Lotharingen (Federico de Lorena) es elegido como primer papa belga, Esteban IX.
- 1342 – el asedio de Algeciras comienza durante la Reconquista.
- 1347 – en el norte de Francia finaliza el sitio de Calais. Comienza lo que más tarde se llamaría la guerra de los Cien Años.
- 1492 – Cristóbal Colón sale del puerto de Palos de la Frontera (España).
- 1492 – los Reyes Católicos expulsan a los judíos de España con el Decreto de la Alhambra.
- 1529 – por la Paz de Cambrai, el monarca francés Francisco I renuncia a los territorios italianos, a Flandes y a las plazas del Artois en favor de Carlos I.
- 1530 – Batalla de Gavinana, donde Florencia es aplastada por el Sacro Imperio Romano.
- 1645 – en Baviera tropas francesas derrotan a las alemanas en la batalla de Nördlingen.
- 1655 – en Sinaloa (México) se funda la localidad de El Rosario.
- 1704 – en Gibraltar, las fuerzas navales británicas del contralmirante George Rooke inician el bombardeo contra la guarnición española. La batalla durará cinco horas.
- 1713 – en Madrid (España) se inicia el registro del primer libro de actas de la Real Academia Española con la noticia de la celebración de la primera sesión de trabajo de la nueva corporación lingûística, efectuada el 6 de julio en la propia casa de su fundador, Juan Manuel Fernández Pacheco.
- 1740 – en la actual región de Valparaíso (Chile) se funda la localidad de San Felipe de Acongagua.
- 1758 – Francia y Reino Unido libran el combate naval de Negapatam, cerca de Nagapattinam, en el maco de la guerra de los Siete Años; sin resultado concluyente.
- 1767 – en la Isla Grande de Chiloé se funda la localidad de Chonchi.
- 1773 – en el departamento de Santander (Colombia) se funda la localidad de Confines.
- 1777 – en el fuerte Stanwix ―sitio de la actual ciudad de Rome (en el estado de Nueva York) se iza por primera vez la primera bandera de los Estados Unidos.
- 1777 – en Esterháza (Hungría) se estrena la opera buffa Il mondo della luna, de Joseph Haydn, con libreto de Carlo Goldoni.
- 1778 – en Italia se inaugura el Teatro alla Scala de Milán, con la ópera Europa riconosciuta, de Antonio Salieri (1750-1825).
- 1795 – en París (Francia) se funda el Conservatoire de Musique, que dará origen al Conservatorio Nacional Superior de Música y de Danza de París.
- 1804 – el naturalista alemán Alexander von Humboldt regresa a Europa después de un viaje científico de cuatro años por América.
- 1806 – en La Vela de Coro (Venezuela) desembarca el Generalísimo Francisco de Miranda e iza por primera vez en el país la bandera tricolor. Por muchos años, el Día de la bandera en Venezuela se celebró el 12 de marzo, siendo aquel día cuando el pabellón tricolor se desplegó por primera vez en la historia, hecho que ocurrió en la rada de Jacmel, Haití, y no en tierras venezolanas.
- 1808 – en Zaragoza (España) ―en el ámbito de la guerra de la Independencia― los invasores franceses inician el primer sitio de Zaragoza.
- 1814 – en Cuzco (Perú), Mateo García Pumacahua y otros patriotas crean la junta de gobierno, la primera y única junta de gobierno en el Virreinato del Perú.
- 1829 – en París (Francia) se estrena la ópera Guillermo Tell.
- 1854 – en la provincia de Buenos Aires (Argentina) se funda la localidad balnearia de Quequén.
- 1864 – en España se crea la Orden del Mérito Militar.
- 1868 – el Gobierno de la provincia de Buenos Aires sustituye la pena capital por la de presidio con un máximo de 20 años de privación de libertad.
- 1871 – en la provincia de Colchagua (Chile) se funda la comuna chilena de Nancagua.
- 1881 – en Pretoria (Sudáfrica), representantes del ejército de la República de Sudáfrica y del Ejército británico firman el acuerdo de paz conocido como Tratado de Pretoria. Sudáfrica consigue el autogobierno, aunque bajo la «supervisión» británica.
- 1887 – en la Escuela de Artes y Oficios de Montevideo (Uruguay) se reestrena el pericón. Ya en 1794, el teniente español José Espinosa y Tello había mencionado que en la región del Río de la Plata se bailaba esta danza.
- 1889 – Auguste Charlois descubre el asteroide (285) Regina.
- 1889 – el extremo oriental de Siberia (Rusia) se funda la localidad de Anádyr.
- 1899 – en el Jungfrau (Alpes berneses) se inaugura la estación de ferrocarril Rothstock.
- 1902 – en la ciudad argentina de Tigre (provincia de Buenos Aires) se funda el Club Atlético Tigre.
- 1903 – el emperador austro-húngaro, Francisco José I, veta la elección del papa en la persona del Cardenal Rampolla por lo que resulta elegido el cardenal Sarto, quien se convertiría en San Pío X.
- 1903 – los rebeldes macedonios en Kruševo proclaman la República de Kruševo, que existe solo durante diez días antes de que los turcos otomanos arrasaran la ciudad.
- 1904 – en el Tíbet, una expedición británica alcanza la ciudad de Lhasa, que el dalái lama acababa de abandonar.
- 1904 – el astrónomo alemán Max Wolf descubre el asteroide (540) Rosamunda.
- 1905 – en Estrasburgo, un globo aerostático registrador no tripulado (de la sociedad aeronáutica Oberhein) alcanza una altitud de 25 800 m.
- 1905 – en Los Cerricos (Almería) se termina de construir la torre de la iglesia de San Bartolomé
- 1906 – en Pekín, Inglaterra y China suscriben un tratado por el que ambos países se comprometen a respetar la independencia del Tíbet.
- 1906 – en la provincia de La Pampa (Argentina) se funda la localidad de Villa Mirasol.
- 1907 – en Barcelona (Cataluña) las corrientes anarquistas ―muy firmes en Cataluña, el Levante y el sur de España― fundan el sindicato Solidaridad Obrera.
- 1907 – en Barcelona se expide la matrícula número 1 de automóviles, para un coche de la empresa barcelonesa Hispano-Suiza.
- 1907 – en Swinemünde se entrevistan el káiser Guillermo II de Alemania y el zar Nicolás II de Rusia.
- 1907 – en Portugal, el rey instituye el reposo dominical.
- 1908 – Venezuela rompe relaciones diplomáticas con los Países Bajos (Crisis holandesa-venezolana de 1908)
- 1912 – el Imperio otomano acuerda una autonomía limitada para Albania que incluye la reimplantación de la enseñanza del idioma albanés, que se convierte en la lengua administrativa de la región.
- 1912 – de la ciudad de Ypané (Paraguay) se funda el club de fútbol Tembetarý.
- 1914 – en el ámbito de la Primera Guerra Mundial, Alemania declara la guerra a Francia.
- 1915 – un submarino alemán inspecciona el mercante estadounidense Pass of Bahama y lo conduce a Cuxhaven.
- 1916 – Primera Guerra Mundial; Batalla de Romani, último ataque terrestre contra el canal de Suez.
- 1918 – el astrónomo alemán Max Wolf descubre los asteroides (897) Lysistrata, (898) Hildegard y (899) Jokaste.
- 1919 – en la ciudad de Chicago (Estados Unidos) ―en el marco del apartheid que durará hasta 1965 en ese país―, terminan los disturbios raciales de Chicago, que habían comenzado una semana antes. Deja un saldo de 38 afroestadounidenses asesinados por ciudadanos de piel blanca.
- 1920 – en Belfast (Úlster) se desatan violentos disturbios contra la presencia británica.
- 1921 – en Alemania se funda la Sección de Gimnasia y Deporte del Partido Nazi.
- 1923 – en Estados Unidos, Calvin Coolidge toma posesión de la presidencia tras la muerte de Warren G. Harding.
- 1927 – el púgil español Luis Rayo vence por puntos al francés Vinez y se proclama campeón de Europa.
- 1927 – entre Berlín y Buenos Aires se establece una unión telefónica inalámbrica.
- 1930 – en el estado de Veracruz (México) se crea el municipio Fortín.
- 1935 – en la española Sierra de Ronda (Málaga) es detenido el famoso bandido español Benito Vázquez.
- 1937 – el astrónomo Karl Wilhelm Reinmuth descubre los asteroides (1457) Ankara y (1437) Diomedes.
- 1938 – en Italia ―en el ámbito de las políticas antisemitas― los judíos procedentes del extranjero son excluidos de las escuelas superiores.
- 1940 – en el ámbito de la II Guerra Mundial, tropas italianas inician la invasión de la Somalia ya invadida por los británicos.
- 1941 – en Münster, el obispo Clemens August von Galen denuncia desde el púlpito de su templo las prácticas de eutanasia ejecutadas por los nazis contra los enfermos mentales alemanes.
- 1943 – en Lisboa, el comandante italiano Pietro Badoglio se reúne en secreto con los aliados.
- 1943 – en Caracas (Venezuela) se publica la primera edición del diario El Nacional.
- 1944 – las tropas aliadas liberan Bruselas.
- 1947 – en Indonesia, a petición de la ONU, los invasores neerlandeses y los nacionalistas indonesios aceptan el alto el fuego.
- 1951 – Estados Unidos suprime el conjunto de facilidades aduaneras otorgadas después de la Segunda Guerra Mundial a los países prosoviéticos.
- 1952 – se clausuran los Juegos Olímpicos de Helsinki, en los que participaron los atletas soviéticos por primera vez después de casi medio siglo.
- 1957 – Malasia se independiza del Imperio británico.
- 1958 – el submarino atómico estadounidense Nautilus pasa bajo la corteza helada del océano Ártico, desde el océano Pacífico hasta el Atlántico.
- 1958 – en México, el presidente Adolfo Ruiz Cortines moviliza al ejército para reprimir la larga huelga de los trabajadores ferroviarios.
- 1960 – Níger se independiza del Imperio francés.
- 1963 – en Liverpool (Inglaterra), la banda británica de rock The Beatles actúa por última vez en el bar The Cavern.
- 1964 – en la ciudad española de Vall de Uxó (Castellón), el río subterráneo de la gruta de San José se amplía hasta alcanzar los 750 metros navegables.
- 1966 – en Managua (Nicaragua) en el marco de la dictadura somozista muere por infarto el supuesto presidente René Schick Gutiérrez y lo sucede Lorenzo Guerrero Gutiérrez, quien era uno de los tres vicepresidentes de la República.
- 1966 – Nikolái Podgorni es reelegido presidente del Sóviet Supremo y asume la jefatura de Estado de la Unión Soviética.
- 1966 – en España, la novela Alrededor de un día de abril, de Isaac Montero, se convierte en la primera obra prohibida desde la entrada en vigor de la Ley de Prensa de la dictadura franquista.
- 1967 – Venezuela se incorpora a la ALALC (Asociación latinoamericana de Libre Comercio).
- 1969 – en Belfast estallan sangrientos disturbios que se prolongarán durante 16 días.
- 1972 – en el Reino Unido, el proclama el estado de emergencia para asegurar el abastecimiento del país, en peligro por la huelga de estibadores.
- 1973 – en España deja de fabricarse el Seat 600, automóvil de turismo del segmento A.
- 1974 – en la ciudad de Alicante (España), el Hércules Club de Fútbol inaugura su estadio José Rico Pérez.
- 1975 – en el distrito central de negocios de Nueva Orleans (Estados Unidos) se inaugura el Superdomo de Luisiana, gran instalación deportiva y de exhibición.
- 1977 – en una mina de Mozambique, una explosión de grisú causa la muerte de 150 mineros. En los disturbios que sucedieron a la tragedia mueren nueve técnicos extranjeros.
- 1978 – Estados Unidos aplaza el embargo de armas a Chile.
- 1978 – en París es asesinado Ezedin Kalak, jefe de la oficina de la OLP (Organización para la Liberación de Palestina) en Francia.
- 1979 – en Guinea Ecuatorial, un golpe de Estado dirigido por Teodoro Obiang Nguema, derroca al dictador Francisco Macías Nguema.
- 1980 – se clausuran los Juegos Olímpicos de Moscú.
- 1981 – la organización revolucionaria italiana Brigadas Rojas ajusticia a Roberto Pecci, retenido en el mes de junio.
- 1981 – Christopher Cross publica su canción Arthur's Theme (Best that you can do) escrita y compuesta por él mismo, producida por Michael Omartian, para la película Arthur (1981), ganando el Premio Óscar a la Mejor Canción y el Globo de Oro a la Mejor Canción Original.
- 1984 – en Uruguay se firma el Pacto del Club Naval.
- 1984 – en Argentina, la CGT (Confederación General del Trabajo) convoca a la primera huelga en contra de las medidas económicas del presidente Raúl Alfonsín.
- 1985 – en el aeropuerto de Dallas (Estados Unidos) se estrella un avión; mueren 130 personas de las 160 que llevaba a bordo.
- 1987 – en el golfo Pérsico, fuerzas navales iraníes inician las maniobras Martirio (ataques suicidas contra militares invasores).
- 1987 – en el Reino Unido, la banda británica de hard rock Def Leppard lanza al mercado su cuarto álbum: Hysteria.
- 1988 – el joven piloto Mathias Rust, condenado por aterrizar con una avioneta en la Plaza Roja de Moscú, es liberado y expulsado de la Unión Soviética.
- 1988 – en una hacienda conocida como Canevaro, en la ciudad de Lima (Perú), se funda la localidad de Los Viñedos.
- 1989 – en Irán, Alí Akbar H. Rafsanjani es investido presidente de la República.
- 1991 – Eric Walter Elst descubre el asteroide (15745) 1991 PM5 (un asteroide tipo Amor).
- 1992 – en Francia, la policía detiene a Faustino Estanislao Txapu Villanueva, miembro de la banda terrorista ETA.
- 1992 – en Australia, la banda INXS lanza al mercado su octavo álbum: Welcome to wherever you are (‘Bienvenido a donde sea que te encuentres’).
- 1994 – el Parlamento israelí aprueba el acuerdo alcanzado en Washington el pasado 26 de julio por el que Israel y Jordania ponen fin a 46 años de estado de guerra.
- 1997 – el ayatolá Alí Jamenei, máximo líder espiritual de Irán, confirma al presidente electo, Mohamed Jatamí, como nuevo jefe del Estado.
- 1997 – en el Mont Blanc rescatan los cuerpos sin vida de cuatro alpinistas españoles.
- 1998 – Laurent Kabila afronta la rebelión militar más seria desde que accedió a la presidencia de Congo en mayo de 1997 tras derrocar a Mobutu Sese Seko.
- 1998 – en China, las fuertes crecidas del Yangtzé (el mayor río de ese país) derrumban uno de sus diques y causan más de 2000 muertos y medio millón de evacuados.
- 1998 – en México, se emite por primera vez el programa de revista matutino HOY, producido por Televisa.
- 1998 – en España se funda la UPCT (Universidad Politécnica de Cartagena), formada por escuelas de índole fundamentalmente tecnológica y empresarial.
- 1999 – sale al mercado la versión VHS del video Free Tibet, recopilación de los conciertos organizados para liberación del Tíbet de la opresión china.
- 2000 – la Comisión Europea abre un procedimiento de infracción contra la compañía de Bill Gates, Microsoft, por prácticas monopolísticas.
- 2001 – en los Estados Unidos se estrena la comedia dramática El diario de la princesa.
- 2003 – en el oeste de Canadá los incendios forestales obligan a evacuar a 10 000 personas.
- 2003 – en la ciudad de Filadelfia (Estados Unidos) se inaugura el estadio de fútbol americano Lincoln Financial Field.
- 2004 – en Nueva York (Estados Unidos) se reabre el pedestal de la Estatua de la Libertad luego de permanecer cerrado desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.
- 2004 – en una cárcel de Río de Janeiro (Brasil), un ajuste de cuentas acaba con la vida de ocho presos.
- 2004 – en el valle del Cauca (Colombia), una decena de policías son asesinados en una emboscada de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).
- 2004 – Bolivia y Perú firman un Tratado de Cooperación Económica y Social.
- 2004 – en los Estados Unidos, la NASA lanza la nave MESSENGER con la misión de explorar el planeta Mercurio.
- 2004 – la empresa estadounidense Activision lanza el videojuego de primera persona Doom 3 desarrollado por Id Software.
- 2005 – en Mauritania, un golpe de Estado derroca al presidente Maaouya Ould Sid'Ahmed Taya, quien se encontraba en Arabia Saudí.
- 2005 – la empresa alemana Adidas compra la empresa estadounidense Reebok por 3100 millones de euros.
- 2005 – Stephen Robinson, como parte de la STS-114, se convierte en el primer ser humano que repara manualmente la parte inferior del transbordador espacial.
- 2005 – en los Estados Unidos se crea la Corporación Mozilla, con el objetivo de gestionar las operaciones relacionadas con ingresos de la Fundación Mozilla.
- 2006 – en Ucrania, el presidente Víktor Yushchenko y los líderes de los partidos políticos ucranianos representados en la Rada Suprema (parlamento), firman la Proclama Universal de Unidad Nacional, poniendo fin a una grave crisis en el país.
- 2006 – en los Estados Unidos es lanzado al mercado Frets on fire (trastes en fuego), videojuego musical de código libre.
- 2006 – Ray Jayawardhana (de la Universidad de Toronto) y Valentin D. Ivanov (del European Southern Observatory) anuncian el descubrimiento del sistema Oph 1622, dos objetos planetarios extrasolares muy jóvenes (Ver Definición de planeta).
- 2008 – en la cordillera del Karakórum; en la montaña K2, la segunda más alta del planeta, mueren al menos once expedicionarios en una sucesión de accidentes.
- 2019 – Colombia se llevó el título como campeón mundial de Rugby subacuático en el Champions Cup en Alemania.
- 2019 – en Aragón el presidente de la comunidad autónoma Javier Lambán es nombrado para el mismo cargo en su segunda legislatura.
- 2019 – en El Paso, Texas, ocurre un tiroteo en un Walmart cerca de Cielo Vista mall.