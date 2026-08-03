Efemérides del 3 de agosto de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Cada 3 de agosto, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 3 de agosto para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 3 de agosto de 2026

1740 – en la actual región de Valparaíso (Chile) se funda la localidad de San Felipe de Acongagua.

– en la actual región de Valparaíso (Chile) se funda la localidad de San Felipe de Acongagua. 1854 – en la provincia de Buenos Aires (Argentina) se funda la localidad balnearia de Quequén.

– en la provincia de Buenos Aires (Argentina) se funda la localidad balnearia de Quequén. 1868 – el Gobierno de la provincia de Buenos Aires sustituye la pena capital por la de presidio con un máximo de 20 años de privación de libertad.

– el Gobierno de la provincia de Buenos Aires sustituye la pena capital por la de presidio con un máximo de 20 años de privación de libertad. 1887 – en la Escuela de Artes y Oficios de Montevideo (Uruguay) se reestrena el pericón. Ya en 1794, el teniente español José Espinosa y Tello había mencionado que en la región del Río de la Plata se bailaba esta danza.

– en la Escuela de Artes y Oficios de Montevideo (Uruguay) se reestrena el pericón. Ya en 1794, el teniente español José Espinosa y Tello había mencionado que en la región del Río de la Plata se bailaba esta danza. 1902 – en la ciudad argentina de Tigre (provincia de Buenos Aires) se funda el Club Atlético Tigre.

– en la ciudad argentina de Tigre (provincia de Buenos Aires) se funda el Club Atlético Tigre. 1906 – en la provincia de La Pampa (Argentina) se funda la localidad de Villa Mirasol.

– en la provincia de La Pampa (Argentina) se funda la localidad de Villa Mirasol. 1927 – entre Berlín y Buenos Aires se establece una unión telefónica inalámbrica.

– entre Berlín y Buenos Aires se establece una unión telefónica inalámbrica. 1927 – el púgil español Luis Rayo vence por puntos al francés Vinez y se proclama campeón de Europa.

– el púgil español Luis Rayo vence por puntos al francés Vinez y se proclama campeón de Europa. 1984 – en Argentina, la CGT (Confederación General del Trabajo) convoca a la primera huelga en contra de las medidas económicas del presidente Raúl Alfonsín.

– en Argentina, la CGT (Confederación General del Trabajo) convoca a la primera huelga en contra de las medidas económicas del presidente Raúl Alfonsín. 1984 – en Uruguay se firma el Pacto del Club Naval.

💡 ¿Sabías que...? El 3 de agosto de 1492, Cristóbal Colón zarpó del puerto de Palos de la Frontera en su primer viaje hacia el Nuevo Mundo. Este viaje marcaría el inicio de una nueva era de exploración y colonización, transformando la historia mundial de manera irreversible. Colón nunca imaginó que su travesía conduciría al descubrimiento de América.

En el mundo: 3 de agosto de 2026