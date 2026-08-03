Lunes, 3 de Agosto 2026
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Empate emocionante en el clásico de fútbol en Chilecito entre Estrella y Los Andes

Estrella y Los Andes empataron 1 a 1 en un clásico de la liga de Chilecito. Este resultado mantiene a Estrella en la última posición de la Zona A, mientras que Los Andes, con su racha de derrotas detenida, se ubica segundo en la Zona B a solo un punto del líder. La próxima fecha será crucial para ambos equipos en su lucha por la permanencia y mejorar posiciones.

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En un clásico de la liga de Chilecito, Estrella y Los Andes empataron 1 a 1 en un emocionante duelo que tuvo lugar este domingo. Ambos equipos necesitaban con urgencia sumar puntos, lo que hizo que el encuentro fuera aún más intenso.

Los goles se produjeron en el segundo tiempo. Primero, Lautaro Molina abrió el marcador para Estrella a los 23 minutos, ofreciendo esperanzas a los aficionados locales. Sin embargo, Rafael Suárez igualó el partido para Los Andes a los 35 minutos, desatando la euforia entre sus seguidores.

A pesar de las múltiples oportunidades en los últimos minutos, ninguno de los equipos logró marcar el gol de la victoria. Con este resultado, Estrella permanece en la última posición de la Zona A, mientras que Los Andes, tras cortar una racha de cuatro derrotas, se ubica en segundo lugar en la Zona B, a un punto del líder, Unión. La próxima fecha se presenta como crucial para ambos, ya que enfrentarán nuevos retos que podrían definir su futuro en el torneo.

Etiquetas: chilecito liga de chilecito fútbol empate estrella los andes
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