Incremento del 6% en turismo durante vacaciones de invierno: ¿Qué se espera para la región?

El turismo en Argentina durante las vacaciones de invierno alcanzó 4,6 millones de viajeros, generando US$1.412 millones y un aumento del 5,9% respecto al año anterior. A pesar de la recuperación, aún se está un 16,9% por debajo del récord de 2023.

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Durante las vacaciones de invierno, Argentina experimentó un notable aumento en el turismo, con 4,6 millones de viajeros y un impacto económico de US$1.412 millones. Este crecimiento del 5,9% en comparación con el año anterior fue destacado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El informe de CAME también indica que el impacto económico alcanzó los $2,12 billones, lo que representa un 2,5% más que el año pasado, ajustado por inflación. La estadía promedio de los turistas fue de cuatro días, aunque el gasto diario promedio fue de $115.115, un 5,6% inferior al año anterior.

El interés por viajar al exterior, especialmente a Estados Unidos para seguir a la Selección argentina, impactó positivamente en algunos destinos locales. Además, el crecimiento del turismo interno es fundamental para la economía, evidenciado por el incremento de excursionistas hacia lugares con eventos atractivos durante julio.

Según el Observatorio Argentino de Turismo (OAT), los destinos más populares fueron San Carlos de Bariloche, Ciudad de Buenos Aires, Puerto Iguazú, Mendoza y Salta, con muchas localidades alcanzando ocupaciones superiores al 80%. Aerolíneas Argentinas reportó 510.136 vuelos de cabotaje, un aumento del 9% respecto al año anterior.