Demoras en vuelos por tormenta en el AMBA afectan a pasajeros en Ezeiza y Aeroparque

Alrededor de 20 vuelos se vieron afectados por una tormenta en el AMBA, con cancelaciones y demoras en Aeroparque y Ezeiza. Se espera normalización durante la madrugada.

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Alrededor de veinte vuelos han sido afectados por una tormenta que impacta el Área Metropolitana de Buenos Aires desde la tarde del viernes. En el Aeroparque Jorge Newbery, se han cancelado siete vuelos, incluidos cuatro de Aerolíneas Argentinas, dos de Jetsmart y uno de Latam, mientras que al menos cinco más han experimentado demoras significativas.

En el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, se reportaron 15 vuelos demorados y tres desviaciones a aeropuertos alternativos. La actividad continuaba intensa hasta la medianoche, aunque se anticipa una mejora en el transcurso de la madrugada. Las demoras se atribuyen a las medidas de seguridad que requieren la suspensión de los servicios de tierra en caso de actividad eléctrica cercana, afectando el manejo de equipajes y otros servicios.