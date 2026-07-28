Martes, 28 de Julio 2026
Turismo

Más de 7.600 riojanos se benefician con el Programa Previaje, que movilizó $794 millones

El programa turístico Previaje Riojano generó más de $544 millones en facturación y benefició a 7.600 personas en julio, destacándose como motor clave para la economía local. La participación de 79 alojamientos y 44 agencias refuerza la competitividad turística de La Rioja.

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La edición 2026 del programa turístico Previaje Riojano ha generado un significativo movimiento económico en la provincia con una inversión de $250 millones. Entre el 6 y el 25 de julio, este programa benefició a más de 7.600 personas y produjo una facturación turística de $544 millones.

Durante las vacaciones de invierno, el impacto económico total alcanzó los $12.012 millones, impulsado por el consumo en alojamiento, gastronomía y otros servicios. El programa se destacó por su efectividad en estimular el consumo, movilizando un circuito económico directo de $794.145.827, que incluye tanto la facturación de los prestadores turísticos como los vouchers inyectados por el Gobierno provincial.

Se registraron 1.899 canjes durante el periodo, con un promedio de 105 operaciones diarias. Villa Unión, Chilecito y La Rioja Capital fueron los principales beneficiarios de estos canjes. La participación del sector turístico privado fue notable, con 79 alojamientos y 44 agencias de viajes sumándose al programa, evidenciando la colaboración entre el Estado y el sector privado para potenciar el turismo en la región.

Etiquetas: la rioja programa previaje economía local turismo gobierno provincial inversión turística
TL;DR

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