Ocupación turística del 80% en La Rioja durante las vacaciones de invierno

La región Oeste de La Rioja alcanzó un 80% de ocupación turística, impulsada por Chilecito y Villa Unión. La implementación del Previaje Riojano está fortaleciendo el comercio local y atrayendo visitantes.

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La primera semana de las vacaciones de invierno ha mostrado un notable movimiento turístico en La Rioja, con ocupaciones hoteleras que alcanzan hasta el 80% en destinos populares como Chilecito y Villa Unión. Según datos del Observatorio Económico de Turismo, la región Oeste se destacó por su alta ocupación, mientras que los Llanos Riojanos lograron un 75% gracias a la Fiesta Provincial del Cabrito.

El Previaje Riojano con Chachos, impulsado por el Gobierno de La Rioja en colaboración con el sector privado, ha sido bien recibido por los turistas, quienes están aprovechando las promociones para disfrutar de los distintos destinos y consumir en los comercios locales. Este programa se ha convertido en un elemento clave para estimular tanto el turismo como el comercio.

Comparado con el mismo período del año anterior, la ocupación hotelera ha aumentado un 12%, lo que resalta una tendencia positiva en la actividad turística de la provincia. La combinación de eventos locales y el Previaje están no solo atrayendo visitantes, sino también contribuyendo a mejorar la economía de muchos negocios locales, consolidando al turismo como un motor esencial en este período de vacaciones.