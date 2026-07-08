Miércoles, 8 de Julio 2026
Turismo

Iniciativa para atraer inversiones en La Rioja recibe apoyo del sector turístico local

El presidente de la Cámara Riojana de Turismo, Leopoldo Badoul, respalda un proyecto de ley que busca atraer inversiones al sector, pero enfatiza la necesidad de consenso entre los actores involucrados. Se prevén beneficios fiscales, pero es crucial cuidar las inversiones existentes y modernizar la infraestructura turística. Las reuniones con empresarios comenzarán en agosto para lograr un acuerdo integral.

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El presidente de la Cámara Riojana de Turismo, Leopoldo Badoul, manifestó su apoyo al proyecto de Ley de Promoción a las Inversiones Turísticas del Gobierno provincial, aunque destacó la necesidad de un consenso entre todos los actores del sector. Este proyecto busca ofrecer beneficios como la exención del impuesto a los Ingresos Brutos para atraer nuevas inversiones en el ámbito turístico.

Badoul anunció que a partir de agosto comenzarán reuniones de trabajo con empresarios y prestadores para discutir modificaciones que fortalezcan la iniciativa y la conviertan en una herramienta integral para el desarrollo del turismo provincial. Subrayó que en el contexto económico actual, no solo se debe atraer nuevos inversores, sino también cuidar a quienes ya han invertido en La Rioja.

El dirigente también mencionó que muchos hoteles necesitan renovar sus instalaciones y que las agencias de turismo requieren actualizar su flota de vehículos para cumplir con los servicios. Consideró fundamental que la futura ley contemple medidas que faciliten la modernización de la infraestructura existente y brinden apoyo a los prestadores locales.

Finalmente, resaltó el impacto positivo del PreViaje Riojano en la demanda turística, que ha comenzado a generar interés entre potenciales visitantes de otras provincias, creando expectativas favorables para la temporada de invierno. Badoul reafirmó el compromiso del sector privado con el proyecto, insistiendo en la importancia de un debate legislativo constructivo.

Etiquetas: la rioja turismo ley de promoción gobierno provincial inversiones desarrollo económico
TL;DR

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