Reintegros del 50% en vacaciones de invierno: ¿cómo aprovechar el 'PreViaje Riojano'?

El programa «PreViaje Riojano» ofrece un reintegro del 50% en gastos turísticos, con un tope de 200.000 pesos por DNI. Se busca estimular el turismo interno durante las vacaciones de invierno.

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El programa de estímulo turístico «PreViaje Riojano» ha sido relanzado por el Gobierno provincial de La Rioja en colaboración con el sector privado, buscando dinamizar el turismo interno durante las vacaciones de invierno. Este programa ofrece reintegros del 50% en gastos de alojamiento y excursiones, lo que ha sido bien recibido por la Cámara de Turismo de La Rioja, que lo considera crucial para la economía local.

Leopoldo «Poly» Badoul, presidente de la cámara, detalló que los turistas podrán recuperar hasta 200.000 pesos por cada DNI, siempre que realicen una estadía mínima de dos noches y presenten las facturas correspondientes. Es imprescindible que los servicios turísticos estén inscriptos en el registro provincial para poder participar.

Una novedad de esta edición es la inclusión de la cuasimoneda provincial, «Chachos», que permitirá a los comercios ofrecer descuentos a quienes la utilicen para sus pagos. Badoul destacó que se están creando promociones para incentivar el uso de esta moneda en el sector turístico.

Con el objetivo de atraer visitantes, la Cámara de Turismo está realizando presentaciones en ciudades como Buenos Aires, Santa Fe, Rosario y Córdoba. Sin embargo, Badoul advirtió sobre el cambio en el comportamiento de los turistas, quienes suelen esperar hasta el último momento para planificar sus viajes, lo que complica la obtención de cifras claras de ocupación anticipada.