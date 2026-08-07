Sábado, 8 de Agosto 2026
Economía

Cierre de la SAU Colonia Cunícola: impacto en la producción rural de La Rioja

El cierre de la SAU Colonia Cunícola en Sanagasta refleja los desafíos económicos actuales, con un mercado de carne de conejo que no logró consolidarse. A pesar de la situación, se mantienen 2.500 empleos en la provincia.

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El cierre definitivo de la SAU Colonia Cunícola fue confirmado por el Ejecutivo provincial, en el marco de una revisión financiera motivada por el contexto económico actual. El anuncio fue realizado por el secretario de Inversiones Público-Privadas, Gerardo Sánchez Volpini, quien destacó que el proyecto, que comenzó en 2009 en Sanagasta, enfrentó problemas comerciales insostenibles y no logró establecer un consumo sólido de carne de conejo en el mercado.

Sánchez Volpini reconoció errores en decisiones anteriores, aunque defendió el esfuerzo por mantener alternativas productivas. A pesar de la situación adversa, subrayó que se sostienen 2.500 puestos de trabajo bajo convenio colectivo en la provincia. Además, mencionó el rendimiento de Cerdo de Los Llanos, que se encuentra entre las diez empresas más importantes de su sector a nivel nacional, aunque aún enfrenta desafíos para la comercialización de carnes hacia otras provincias.

Por otro lado, el impacto en la obra pública ha afectado a empresas de construcción y servicios, como Rioja Vial y Rio Eco, debido a la paralización de fondos a nivel nacional. En cuanto a las Sociedades Anónimas Unipersonales (SAU) y las firmas deficitarias, el secretario aclaró que no están formalmente a la venta en este momento.

Etiquetas: la rioja sanagasta gobierno provincial economía cierre de empresa obras públicas
TL;DR

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