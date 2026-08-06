Viernes, 7 de Agosto 2026
Economía

Chachos renace con una inversión de $12.032 millones para impulsar la economía local

Más de $12.032 millones fueron distribuidos mediante los Bonos de Cancelación de Deudas en 2024, mostrando un efecto multiplicador de 1,34 y revitalizando el comercio local. La confianza en este sistema se refleja en el rescate anticipado del 73,2% de los bonos.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 día 2 min de lectura
Chachos renace con una inversión de $12.032 millones para impulsar la economía local
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La implementación de los Bonos de Cancelación de Deudas (BOCADE), conocidos como Chachos, ha sido clave para el relanzamiento de esta herramienta por parte del Gobierno de La Rioja. En un contexto marcado por la escasez de recursos nacionales y las dificultades económicas, los resultados de 2024 indican que los Chachos han sostenido la actividad económica y garantizado liquidez en el circuito comercial provincial.

Durante su ejecución, se distribuyeron más de $12.032 millones a través del pago a agentes provinciales, con una emisión que alcanzó $9.000 millones. Este sistema ha facilitado operaciones cotidianas y ha ampliado su uso en el mercado local. Entre julio y octubre, se rescataron anticipadamente $8.809 millones, lo que representa el 73,2% de los bonos distribuidos en ese periodo, reflejando la confianza de trabajadores y comerciantes en esta herramienta.

Además, el impacto de los Chachos fue notable en la actividad económica, con un efecto multiplicador de 1,34 veces su valor nominal, lo que indica una mayor circulación de recursos. Este dinamismo ha fortalecido las operaciones comerciales y ha aportado liquidez al mercado interno. La participación del sector privado fue significativa, con 819 comercios adheridos al sistema, abarcando rubros como alimentos, indumentaria y servicios.

Etiquetas: la rioja bonos de cancelación de deudas chachos economía gobierno provincial liquidez
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

5278 articles →

Artículos relacionados

Empresarios anticipan desafíos económicos: inflación y empleo en la mira para el futuro cercano

Crisis en panaderías: ventas en La Rioja caen un 20% y peligran puestos de trabajo

Cierre de una curtiembre en Chilecito: impacto en la industria y el empleo local

Crisis diplomática con Brasil: repercusiones económicas para Argentina y su comercio

Argentina avanza hacia la superación de la economía de la escasez, según Arriazu

Impacto de las decisiones económicas en el futuro financiero de Argentina

Economía argentina en crisis: Broda advierte sobre motores "muy averiados

YPF abre la puerta a nuevos inversores tras la división de sus acciones

Crisis en la cadena de empanadas: deudas y cheques rechazados amenazan su futuro
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar