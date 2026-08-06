Chachos renace con una inversión de $12.032 millones para impulsar la economía local

Más de $12.032 millones fueron distribuidos mediante los Bonos de Cancelación de Deudas en 2024, mostrando un efecto multiplicador de 1,34 y revitalizando el comercio local. La confianza en este sistema se refleja en el rescate anticipado del 73,2% de los bonos.

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La implementación de los Bonos de Cancelación de Deudas (BOCADE), conocidos como Chachos, ha sido clave para el relanzamiento de esta herramienta por parte del Gobierno de La Rioja. En un contexto marcado por la escasez de recursos nacionales y las dificultades económicas, los resultados de 2024 indican que los Chachos han sostenido la actividad económica y garantizado liquidez en el circuito comercial provincial.

Durante su ejecución, se distribuyeron más de $12.032 millones a través del pago a agentes provinciales, con una emisión que alcanzó $9.000 millones. Este sistema ha facilitado operaciones cotidianas y ha ampliado su uso en el mercado local. Entre julio y octubre, se rescataron anticipadamente $8.809 millones, lo que representa el 73,2% de los bonos distribuidos en ese periodo, reflejando la confianza de trabajadores y comerciantes en esta herramienta.

Además, el impacto de los Chachos fue notable en la actividad económica, con un efecto multiplicador de 1,34 veces su valor nominal, lo que indica una mayor circulación de recursos. Este dinamismo ha fortalecido las operaciones comerciales y ha aportado liquidez al mercado interno. La participación del sector privado fue significativa, con 819 comercios adheridos al sistema, abarcando rubros como alimentos, indumentaria y servicios.