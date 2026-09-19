El domingo se define el campeón de la Copa de la Liga entre San Vicente y Defensores de la Boca

La final de la Primera División se jugará el domingo 20 de septiembre en el Estadio Carlos Mercado Luna. Las entradas costarán entre $10.000 y $15.000. Se espera un clima soleado para esta celebración del fútbol riojano.

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El próximo domingo 20 de septiembre se llevará a cabo la primera final de la Primera División en el Estadio Carlos Mercado Luna, a partir de las 17.30. Las entradas tienen un valor de $10.000 para populares y $15.000 para plateas. Este evento será un homenaje al jugador Facundo ‘Budú’ Fuentes, quien falleció recientemente.

Gabriel Godoy, presidente de la Liga Riojana de Fútbol, destacó el esfuerzo realizado para llegar a esta instancia final a pesar de las dificultades económicas. Invitó a la comunidad a participar y disfrutar de lo que espera sea una fiesta del fútbol local. Además, enfatizó la relevancia de esta final para el desarrollo del fútbol en la provincia y la importancia de tener un representante en el Torneo del Interior del 2027.

Los jugadores Mateo Ibarra de San Vicente y Emanuel Muñoz de Defensores de la Boca manifestaron su entusiasmo y compromiso para el encuentro. Ibarra mencionó que el equipo ha trabajado en mejorar su desempeño y está listo para competir, mientras que Muñoz subrayó la dureza del partido y la preparación del plantel para enfrentar este desafío. El árbitro del encuentro será Andrés Agüero, acompañado por sus asistentes de la Liga Catamarqueña.