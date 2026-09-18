Viernes, 18 de Septiembre 2026
Política

Nueva Ley de Educación Superior en La Rioja busca garantizar la continuidad de institutos

La Rioja implementa un nuevo marco regulatorio para la educación superior, enfocado en la continuidad de institutos docentes y la creación de una universidad provincial. La norma busca adaptarse a la demanda laboral local, priorizando sectores como la olivicultura y la minería responsable. La gratuidad en la educación se mantiene y se establece un control más claro sobre el sistema educativo.

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La nueva normativa para el nivel superior en La Rioja tiene como propósito asegurar la continuidad de los institutos de formación docente y adaptarlos a las necesidades del mercado laboral local. El diputado provincial Luis Rojo destacó que esta iniciativa, que se ha estado desarrollando durante los últimos tres años, busca establecer las bases para la creación de una futura universidad provincial.

Rojo señaló que la ley responde a la necesidad de regular el nivel educativo superior en la provincia, especialmente en un contexto nacional donde se han cerrado instituciones. La normativa se enfoca en la reconversión de institutos, considerando la demanda laboral en sectores como la olivicultura y la minería responsable.

El diputado también aseguró que la ley no impactará en el presupuesto del Ministerio de Educación provincial y que se establecerá una estructura de supervisión clara. Además, reafirmó la continuidad de la gratuidad en las carreras de nivel superior, enfatizando el compromiso con la educación pública y accesible para todos los estudiantes.

En cuanto al panorama político, Rojo se mostró cauteloso sobre las candidaturas para las próximas elecciones, subrayando la importancia de cumplir con su mandato actual. "Las aspiraciones siempre están presentes", concluyó.

Etiquetas: la rioja educación normativa provincial formación docente gobierno provincial política educativa
TL;DR

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