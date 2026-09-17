Jueves, 17 de Septiembre 2026
Política

Milei presenta medidas clave del Gobierno en su conferencia de prensa de hoy

Patricia Bullrich expresó su sorpresa por cambios en el área de Discapacidad del Presupuesto 2027, lo que podría afectar la relación entre el oficialismo y sus aliados.

Roberto Mercado
Roberto Mercado Jefe de Política y Sociedad
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La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, expresó su sorpresa al desconocer los cambios en el área de Discapacidad que fueron incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027 por parte del Gobierno. Durante una entrevista en Radio Rivadavia, Bullrich destacó que la falta de comunicación sobre estos cambios puede afectar las relaciones entre el oficialismo y sus aliados en el Congreso.

Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) llegará a Argentina para realizar la tercera revisión del programa de acuerdo vigente con el Gobierno. Esta misión técnica se llevará a cabo el próximo 21 de septiembre, coincidiendo con un importante vencimiento de deuda. El ministro de Economía, Luis Caputo, no estará presente ya que viajará a Nueva York para reunirse con el presidente Javier Milei en el marco de la ONU.

Etiquetas: argentina gobierno nacional presupuesto 2027 fmi discapacidad política
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Roberto Mercado
Roberto Mercado Jefe de Política y Sociedad

Especialista en cobertura política provincial y nacional. Con una trayectoria de más de una década cubriendo la actualidad institucional de La Rioja, Roberto aporta análisis profundo y fuentes confiables para entender el escenario político que afecta a los riojanos.

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