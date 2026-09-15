Martes, 15 de Septiembre 2026
Política

Denuncian agresión a concejala durante sesión en el Concejo Deliberante de La Rioja

Karina Martínez denunció haber sido agredida por Ramona Ceballos durante una sesión del Concejo Deliberante. Este incidente, que incluye acusaciones de irregularidades en el programa Remediar, podría tener repercusiones en la continuidad de Ceballos como concejal.

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La concejal Karina Martínez denunció haber sido agredida por su par Ramona "Yiyi" Ceballos durante la última sesión del Concejo Deliberante. Según Martínez, el conflicto surgió tras un intercambio sobre un episodio anterior en una reunión de comisión relacionada con el programa Remediar.

Martínez, quien preside la Comisión de Inclusión y Promoción Social, afirmó que Ceballos usó términos ofensivos como “chorea” y “roba” en referencia a supuestas irregularidades. La concejal subrayó la importancia de que cualquier funcionaria pública que tenga conocimiento de corrupción lo denuncie formalmente. Aunque no solicitó una sanción directa, dejó constancia del incidente en las actas de la comisión.

Tras el debate, se decidió aplicar un llamado de atención a Ceballos, quien ya había recibido uno anteriormente, lo que podría afectar su continuidad en el cuerpo deliberativo. Martínez enfatizó que el reglamento contempla consecuencias tras la acumulación de llamados de atención.

Etiquetas: la rioja karina martínez ramona ceballos concejo deliberante política derechos humanos
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