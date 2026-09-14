La Rioja se prepara para enfrentar emergencias climáticas por El Niño

El Gobierno de La Rioja realizó la primera reunión del Sistema Provincial de Emergencias para abordar el fenómeno de El Niño, con el fin de planificar respuestas ante posibles emergencias climáticas.

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El Instituto de Servicios Ambientales del Gobierno de La Rioja realizó la primera Reunión de Coordinación Técnica Preventiva para abordar el fenómeno de El Niño. Este encuentro tuvo como finalidad anticipar posibles escenarios y optimizar la capacidad de respuesta del Sistema Provincial de Emergencias ante emergencias climáticas.

Durante la jornada, representantes de distintas instituciones provinciales compartieron información y evaluaron las condiciones que podrían surgir debido a los eventos climáticos relacionados con El Niño. Se discutieron mecanismos de coordinación y se establecieron responsabilidades para asegurar una actuación rápida y organizada.

El Sistema Operativo de Información Ambiental (SOIA) facilitará la generación de datos y el monitoreo continuo, esenciales para identificar riesgos y orientar las acciones preventivas. La planificación anticipada permitirá una respuesta eficiente ante lluvias intensas y otras contingencias, protegiendo a las comunidades y la infraestructura pública.

Esta reunión marca el inicio de una agenda de trabajo coordinada que busca mejorar la preparación institucional y consolidar procedimientos comunes para garantizar una respuesta adecuada del Estado en situaciones que puedan impactar a la población riojana.