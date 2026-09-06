Domingo, 6 de Septiembre 2026
Clima

Alerta por ráfagas extremas en La Rioja: bomberos prohíben quemas al aire libre

Ante condiciones de sequedad extrema y fuertes vientos, Bomberos Voluntarios de La Rioja alertan sobre el riesgo de incendios. Se prohíbe encender fuego al aire libre y se pide a la comunidad colaborar en la prevención.

Redacción
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Alerta por ráfagas extremas en La Rioja: bomberos prohíben quemas al aire libre
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El cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de La Rioja ha emitido un comunicado de alerta debido a las condiciones climáticas adversas, caracterizadas por fuertes vientos y sequedad extrema, que aumentan el riesgo de incendios forestales y estructurales. Se advierte que cualquier foco de fuego puede expandirse rápidamente, poniendo en peligro tanto áreas urbanas como rurales.

Las autoridades piden a la población que adopte medidas de precaución y se respete la prohibición de encender fuego al aire libre. Es fundamental recordar que el factor humano es la principal causa de incendios que se pueden evitar. Se prohíbe terminantemente la quema de basura, pastizales, hojas secas y restos de poda.

En caso de detectar humo o un principio de incendio en terrenos baldíos, se insta a los ciudadanos a no intervenir y a reportar la situación de inmediato al 911. La cooperación de la comunidad es esencial para evitar tragedias, y se destaca la importancia de la educación sobre normas de prevención de incendios.

La advertencia de los bomberos busca no solo proteger el medio ambiente, sino también salvaguardar la vida de los habitantes. La vigilancia y la acción responsable son cruciales frente a este desafío ambiental en un contexto de riesgo extremo.

Etiquetas: la rioja bomberos voluntarios incendio forestal alerta preventiva medio ambiente seguridad ciudadana
TL;DR

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