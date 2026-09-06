Efemérides del 6 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 6 de septiembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 6 de septiembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 6 de septiembre de 2026
- 1899 – el Templo Masónico de Palma, es adquirido bajo el mando del Gran Maestro Dr. Cecilio Báez perteneciente al Gran Oriente del Paraguay de la antigua Gran Logia Simbólica del Paraguay, ubicado sobre la calle palma de la Ciudad de Asunción del Paraguay.
- 1930 – en Buenos Aires, el general José Félix Uriburu derroca al presidente democrático Hipólito Yrigoyen en el Golpe de Estado en Argentina de 1930.
- 1964 – Sergio Lapegüe, periodista y conductor argentino de televisión y radio.
- 1970 – María Fernanda Beigel, socióloga y científica argentina
- 1977 – Gustavo Balvorín, futbolista argentino.
- 1979 – llega a Buenos Aires la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar más de 30 000 casos de desaparecidos en apenas tres años por el presidente de la junta militar Jorge Rafael Videla. Los medios de comunicación y los periodistas cómplices de Videla realizan una gran campaña de desacreditación.
- 1982 – Cristian Nasuti, futbolista argentino.
- 1984 – Paula Chaves, modelo y conductora de televisión argentina.
- 1985 – Luz Cipriota, actriz argentina.
- 2018 – en Chile se crea la Región de Ñuble entre la Región del Maule y Región del Bíobío.
El 6 de septiembre de 1620, los peregrinos a bordo del Mayflower zarpando de Inglaterra hacia América del Norte, realizaron su primera parada en un puerto de la isla de Plymouth. Este viaje marcaría el inicio de la colonización británica en el Nuevo Mundo y es una parte fundamental de la historia de Estados Unidos.
En el mundo: 6 de septiembre de 2026
- 394 – en el río Frígido (al oeste de la actual Eslovenia), el emperador romano Teodosio I derrota al usurpador pagano Eugenio y al general franco Arbogastes en la batalla del río Frígido.
- 1492 – Cristóbal Colón navega hacia La Gomera, último puerto antes de su travesía por el océano Atlántico.
- 1499 – Américo Vespucio y Alonso de Ojeda según documentos históricos llegan a la isla de Bonaire, hoy Bonaire neerlandés.
- 1522 – llega a Sanlúcar de Barrameda (España) el vasco Juan Sebastián Elcano con solo una sola nave y 18 hombres, después de dar la primera vuelta al mundo.
- 1564 – en el norte de África, un grupo de militares españoles al mando de García Álvarez de Toledo, virrey de Sicilia y Cataluña, conquista a los piratas el Peñón de Vélez de la Gomera. Todavía en la actualidad es territorio español.
- 1593 – en Corea, el sacerdote español Gregorio Céspedes es el primer occidental que desembarca en este país, según las cartas que envía a España.
- 1620 – desde Plymouth (Inglaterra) un grupo de peregrinos parten en el barco Mayflower para asentarse en Norteamérica.
- 1634 – en el marco de la Guerra de los treinta años, el ejército católico hispano-imperial derrota al ejército protestante de Suecia y Alemania en la Batalla de Nördlingen.
- 1724 – en España, Felipe V vuelve a ocupar el trono tras la muerte de su hijo Luis (que solo reinó siete meses y medio).
- 1755 – en España se funda el Ayuntamiento de Algeciras.
- 1811 – en Lima (Perú) se inaugura El Peruano, primer periódico patriota.
- 1815 – en Jamaica, el militar venezolano Simón Bolívar redacta la Carta de Jamaica.
- 1869 – en Pensilvania (Estados Unidos) sucede una trágica explosión en una mina, como consecuencia de las terribles condiciones en que trabajaban los mineros.
- 1874 – en la provincia de Oriente (capitanía de Cuba) ―en la batalla de San Antonio de Baja― el ejército colonialista español atrapa al militar cubano independentista Calixto García Íñiguez (1839-1898), quien antes que rendirse se dispara en la boca. Sin embargo la bala sale por la frente, y gravemente herido cae prisionero. Estará cuatro años preso en España.
- 1876 – en Estados Unidos, el ferrocarril Southern Pacific llega al pueblo de Los Ángeles, que cuenta con menos de 10 000 habitantes.
- 1885 – Rumelia Oriental declara su unión con Bulgaria. Se completa la unificación del país.
- 1899 – el Templo Masónico de Palma, es adquirido bajo el mando del Gran Maestro Dr. Cecilio Báez perteneciente al Gran Oriente del Paraguay de la antigua Gran Logia Simbólica del Paraguay, ubicado sobre la calle palma de la Ciudad de Asunción del Paraguay.
- 1901 – en Estados Unidos el presidente William Mac Kinley sufre un atentado, y fallece días después.
- 1911 – el nadador británico Burgess, de Yorkshire, atraviesa el Canal de la Mancha entre Calais y Dover (35 km) y establece un nuevo récord de 22 horas y 35 minutos.
- 1913 – en Londres (Reino Unido) se inaugura el Arsenal Stadium, estadio del Arsenal Football Club.
- 1915 – en El Salvador y Guatemala, un terremoto causa graves daños.
- 1919 – en Austria, la Asamblea Nacional autoriza la firma del Tratado de Versalles.
- 1920 – en la aldea india de Máiapur (Bengala), el religioso krisnaísta Bhaktisiddhanta Sárasuati (1874-1937) funda la organización religiosa Gaudiya Math, que se desmantelará tras su muerte.
- 1926 – en España, el general Miguel Primo de Rivera disuelve el arma de artillería ante la continua indisciplina manifestada por jefes y oficiales artilleros.
- 1930 – en Buenos Aires, el general José Félix Uriburu derroca al presidente democrático Hipólito Yrigoyen en el Golpe de Estado en Argentina de 1930.
- 1932 – en España, las Cortes aprueban la supresión de la cadena perpetua en la reforma del Código Penal.
- 1936 – en el marco de la guerra civil española, las tropas franquistas entran en Irún, cerrando a la República Española el acceso a la frontera francesa por la zona del oeste.
- 1939 – en el marco de la Segunda Guerra Mundial, comienza la batalla de Barking Creek, en el que un caza británico sufre un accidente por fuego amigo.
- 1939 – en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Sudáfrica le declara la guerra a Alemania.
- 1940 – en Rumania, el rey Carlos II abdica en su hijo Miguel I.
- 1941 – en el marco del Holocausto judío, en la Alemania nazi, la obligación de vestir la estrella de David con la palabra «judío» inscrita, se extiende a todos los judíos a partir de los 6 años de edad en las zonas ocupadas por los alemanes.
- 1943 – en Monterrey (México) se funda el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
- 1944 – en el marco de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad belga de Ypres es liberada por las fuerzas aliadas.
- 1944 – en el marco de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas soviéticas capturan la ciudad estonia de Tartu.
- 1948 – en los Países Bajos asciende al trono la reina Juliana.
- 1952 – serie de incendios de origen criminal perpetrados por manifestantes contrarios al Partido Liberal Colombiano en el contexto del periodo conocido como La Violencia.
- 1952 – en Montreal (Canadá) comienzan las transmisiones de CBFT-TV, la primera televisora de ese país.
- 1954 – en Manila (Filipinas), representantes de Australia, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Nueva Zelanda, Pakistán, Reino Unido y Tailandia firman el tratado de constitución de la Organización del Tratado del Sudeste Asiático.
- 1956 – se estrena en el Festival de Venecia la película Calle Mayor, dirigida por Juan Antonio Bardem y protagonizada por Betsy Blair y José Suárez.
- 1956 – la Resolución 117 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es aprobada.
- 1957 – en el área de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 4:45 (hora local), Estados Unidos detona a 150 metros bajo tierra su bomba atómica Wheeler, de 0,197 kilotones. A las 12:05 detona a 1225 metros bajo tierra la bomba Coulomb-B. Son las bombas n.º 109 y 110 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1958 – a 2700 km al oeste de Ciudad del Cabo (Sudáfrica), y a 160 km al sureste de la isla Tristán de Acuña, el Gobierno de Estados Unidos ―en el marco de la operación Argus― a las 22:13 hora local lanza un cohete para hacer estallar una bomba atómica en el espacio.
- 1962 – en el área de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 9:00 (hora local), Estados Unidos detona a 157 metros bajo tierra su bomba atómica Raritan, de 2 kilotones. Es la bomba n.º 286 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1966 – en el Parlamento de Ciudad del Cabo (Sudáfrica), el primer ministro y sociólogo Hendrik Verwoerd ―el responsable de importar en su país el régimen segregacionista estadounidense, en contra de la mayoría negra― es asesinado a cuchilladas.
- 1968 – Suazilandia se independiza del Imperio británico y se vuelve una monarquía dictatorial bajo el tirano Sobhuza II.
- 1968 – en el área de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 6:00 (hora local), Estados Unidos detona a 582 m bajo tierra su bomba atómica Noggin, de 120 kilotones. Es la bomba n.º 575 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1970 – en los Territorios Palestinos, Yasir Arafat es nombrado general en jefe de las fuerzas revolucionarias palestinas.
- 1975 – en el área de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 9:00 (hora local), Estados Unidos detona a 427 m bajo tierra su bomba atómica Marsh, de 7 kilotones. Es la bomba n.º 851 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1976 – en Hakodate (Japón) ―en el marco de la Guerra fría― el piloto soviético Viktor Belenko aterriza con su avión MiG-25 para pedir asilo político a Estados Unidos.
- 1979 – llega a Buenos Aires la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar más de 30 000 casos de desaparecidos en apenas tres años por el presidente de la junta militar Jorge Rafael Videla. Los medios de comunicación y los periodistas cómplices de Videla realizan una gran campaña de desacreditación.
- 1979 – en el área de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 7:00 (hora local), Estados Unidos detona a 640 m bajo tierra su bomba atómica Hearts, de 140 kilotones. Es la bomba n.º 932 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1981 – en Gdansk (Polonia) se celebra el I Congreso del sindicato polaco Solidaridad.
- 1982 – en la India, las inundaciones ocasionan más de 400 muertos y un millón de damnificados.
- 1983 – en Chile se desatan protestas contra los diez años del régimen del dictador de Chile Augusto Pinochet Ugarte, con el resultado de 11 muertos, 25 heridos y 200 detenidos.
- 1991 – en Rusia, Mijaíl Gorbachov reconoce la independencia de las repúblicas bálticas (Estonia, Lituania y Letonia).
- 1991 – San Petersburgo recupera su nombre (desde 1924 se llamaba Leningrado).
- 1991 – en Sahara Occidental, Marruecos acuerda un alto el fuego con el Frente Polisario en la guerra del Sahara Occidental.
- 1992 – cerca del parque nacional Denali es encontrado el cuerpo sin vida del aventurero estadounidense Christopher McCandless. Falleció luego de dos años de viajar a pie, con pocas provisiones y en contacto pleno con la naturaleza, buscando despegarse de la civilización materialista.
- 1994 – en Oracle (Arizona) finaliza abruptamente la segunda cuarentena del equipo de ocho científicos dentro del millonario proyecto Biosfera 2, construido como ecosistema autosuficiente.
- 1997 – en la Abadía de Westminster (Londres, Reino Unido), se celebran las exequias solemnes de Diana, princesa de Gales. El acto fúnebre convoca un aforo presencial superior a los 2000 asistentes, mientras que la retransmisión televisiva alcanza un índice de audiencia de 32.1 millones de espectadores en territorio británico, consolidándose como un hito de difusión mediática global..
- 2002 – en la ciudad de Luanda se firma el tratado de paz entre la República Democrática del Congo y Uganda, que pone fin a la segunda guerra del Congo.
- 2007 – en Siria, Israel bombardea a la población civil de Deir ez-Zor debido a que sospechaban que había materiales nucleares de Corea del Norte.
- 2008 – en Gines (España) es coronada canónicamente la imagen de Nuestra Señora de los Dolores por el Cardenal fray Carlos Amigo Vallejo, Arzobispo de Sevilla.
- 2009 – Tlalnepantla y Atizapán (Estado de México), una inundación deja daños a 2000 familias.
- 2010 – en Estados Unidos, Cartoon Network estrena la serie animada Regular Show, finalizada en 2017 y que cuenta con 261 episodios.
- 2013 – la banda británica Arctic Monkeys lanza su 5.º álbum de estudio AM (álbum de Arctic Monkeys).
- 2017 – visita del papa Francisco a Colombia entre el 6 y el 10 de septiembre.
- 2018 – en Chile se crea la Región de Ñuble entre la Región del Maule y Región del Bíobío.
- 2018 – en Europa es inaugurada la Liga de Naciones de la UEFA, un evento deportivo de carácter oficial.
- 2019 – los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah se coronaron campeones del Grand Slam celebrado en Estados Unidos
- 2019 – la artista Melanie Martinez publica su segundo álbum de estudio, K-12.
- 2022 – en el Reino Unido, Isabel II nombra a Liz Truss como su 15° primer ministro, siendo la última en encabezar el gobierno bajo el mando de Isabel, quien fallecería 2 días más tarde, el 8 de septiembre.