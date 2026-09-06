Efemérides del 6 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 6 de septiembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 6 de septiembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 6 de septiembre de 2026

1899 – el Templo Masónico de Palma, es adquirido bajo el mando del Gran Maestro Dr. Cecilio Báez perteneciente al Gran Oriente del Paraguay de la antigua Gran Logia Simbólica del Paraguay, ubicado sobre la calle palma de la Ciudad de Asunción del Paraguay.

– el Templo Masónico de Palma, es adquirido bajo el mando del Gran Maestro Dr. Cecilio Báez perteneciente al Gran Oriente del Paraguay de la antigua Gran Logia Simbólica del Paraguay, ubicado sobre la calle palma de la Ciudad de Asunción del Paraguay. 1930 – en Buenos Aires, el general José Félix Uriburu derroca al presidente democrático Hipólito Yrigoyen en el Golpe de Estado en Argentina de 1930.

– en Buenos Aires, el general José Félix Uriburu derroca al presidente democrático Hipólito Yrigoyen en el Golpe de Estado en Argentina de 1930. 1964 – Sergio Lapegüe, periodista y conductor argentino de televisión y radio.

– Sergio Lapegüe, periodista y conductor argentino de televisión y radio. 1970 – María Fernanda Beigel, socióloga y científica argentina

– María Fernanda Beigel, socióloga y científica argentina 1977 – Gustavo Balvorín, futbolista argentino.

– Gustavo Balvorín, futbolista argentino. 1979 – llega a Buenos Aires la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar más de 30 000 casos de desaparecidos en apenas tres años por el presidente de la junta militar Jorge Rafael Videla. Los medios de comunicación y los periodistas cómplices de Videla realizan una gran campaña de desacreditación.

– llega a Buenos Aires la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar más de 30 000 casos de desaparecidos en apenas tres años por el presidente de la junta militar Jorge Rafael Videla. Los medios de comunicación y los periodistas cómplices de Videla realizan una gran campaña de desacreditación. 1982 – Cristian Nasuti, futbolista argentino.

– Cristian Nasuti, futbolista argentino. 1984 – Paula Chaves, modelo y conductora de televisión argentina.

– Paula Chaves, modelo y conductora de televisión argentina. 1985 – Luz Cipriota, actriz argentina.

– Luz Cipriota, actriz argentina. 2018 – en Chile se crea la Región de Ñuble entre la Región del Maule y Región del Bíobío.

💡 ¿Sabías que...? El 6 de septiembre de 1620, los peregrinos a bordo del Mayflower zarpando de Inglaterra hacia América del Norte, realizaron su primera parada en un puerto de la isla de Plymouth. Este viaje marcaría el inicio de la colonización británica en el Nuevo Mundo y es una parte fundamental de la historia de Estados Unidos.

En el mundo: 6 de septiembre de 2026