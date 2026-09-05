Efemérides del 5 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 5 de septiembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 5 de septiembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 5 de septiembre de 2026

1927 – en Argentina, Vicente Almandos Almonacid funda Aeroposta Argentina, primera empresa aerocomercial del país.

– en Argentina, Vicente Almandos Almonacid funda Aeroposta Argentina, primera empresa aerocomercial del país. 1930 – en la provincia de San Juan se inaugura la primera emisora de radio privada de la Argentina denominada LV1 Radio Colón.

– en la provincia de San Juan se inaugura la primera emisora de radio privada de la Argentina denominada LV1 Radio Colón. 1951 – en México termina el proceso nacionalizador del petróleo con la compra de la compañía estadounidense Charro.

– en México termina el proceso nacionalizador del petróleo con la compra de la compañía estadounidense Charro. 1963 – en la ciudad de Santa Clara (Cuba), en la madrugada ―en el marco de los ataques terroristas organizados por la CIA estadounidense― dos aviones procedentes de Estados Unidos lanzan varias bombas. Una cae sobre el apartamento 7-A del bloque 1, ubicado en avenida Siete de Noviembre y calle Nueva Gerona, matando al maestro Fabric Aguilar Noriega (31) ―quien acababa de mudarse a ese nuevo edificio de apartamentos― e hiriendo gravemente a tres de sus hijos: Sofía (3), Abraham (2) y Francisco (5).

– en la ciudad de Santa Clara (Cuba), en la madrugada ―en el marco de los ataques terroristas organizados por la CIA estadounidense― dos aviones procedentes de Estados Unidos lanzan varias bombas. Una cae sobre el apartamento 7-A del bloque 1, ubicado en avenida Siete de Noviembre y calle Nueva Gerona, matando al maestro Fabric Aguilar Noriega (31) ―quien acababa de mudarse a ese nuevo edificio de apartamentos― e hiriendo gravemente a tres de sus hijos: Sofía (3), Abraham (2) y Francisco (5). 1972 – Llega al Aeródromo Militar Mariano Moreno en la bodega del Lockheed C-130 Hercules matrícula TC-63, procedente de Bordeaux, Francia, el Dassault Mirage III (biplaza), matrícula I-001, primer interceptor supersónico todo tiempo que incorpora la Fuerza Aérea Argentina.

– Llega al Aeródromo Militar Mariano Moreno en la bodega del Lockheed C-130 Hercules matrícula TC-63, procedente de Bordeaux, Francia, el Dassault Mirage III (biplaza), matrícula I-001, primer interceptor supersónico todo tiempo que incorpora la Fuerza Aérea Argentina. 1975 – en Buenos Aires (Argentina) se realiza el concierto de despedida de la banda Sui Generis (de Charly García).

– en Buenos Aires (Argentina) se realiza el concierto de despedida de la banda Sui Generis (de Charly García). 1993 – Colombia se clasifica directamente al mundial de Estados Unidos 1994, al vencer a Argentina por 5-0 en el estadio monumental de River Plate.

– Colombia se clasifica directamente al mundial de Estados Unidos 1994, al vencer a Argentina por 5-0 en el estadio monumental de River Plate. 2012 – se retira Andy Roddick del tenis profesional frente a Juan Martín Del Potro.

– se retira Andy Roddick del tenis profesional frente a Juan Martín Del Potro. 2018 – en las Cataratas del Iguazú, Argentina, la Organización Mundial de Periodismo Turístico declara el Día Mundial del Periodista Turístico.

– en las Cataratas del Iguazú, Argentina, la Organización Mundial de Periodismo Turístico declara el Día Mundial del Periodista Turístico. 2020 – en Argentina, se realiza el primer autoconcierto de Hispano-América. Dicho concierto se realiza en San Isidro, en el marco de la pandemia de COVID-19.

💡 ¿Sabías que...? El 5 de septiembre de 1972, un grupo terrorista conocido como Septiembre Negro tomó como rehenes a miembros del equipo olímpico israelí durante los Juegos Olímpicos de Múnich. Este trágico evento culminó en la muerte de 11 atletas israelíes y marcó un antes y un después en la seguridad de eventos deportivos a nivel mundial.

En el mundo: 5 de septiembre de 2026