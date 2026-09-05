Efemérides del 5 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 5 de septiembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 5 de septiembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 5 de septiembre de 2026
- 1927 – en Argentina, Vicente Almandos Almonacid funda Aeroposta Argentina, primera empresa aerocomercial del país.
- 1930 – en la provincia de San Juan se inaugura la primera emisora de radio privada de la Argentina denominada LV1 Radio Colón.
- 1951 – en México termina el proceso nacionalizador del petróleo con la compra de la compañía estadounidense Charro.
- 1963 – en la ciudad de Santa Clara (Cuba), en la madrugada ―en el marco de los ataques terroristas organizados por la CIA estadounidense― dos aviones procedentes de Estados Unidos lanzan varias bombas. Una cae sobre el apartamento 7-A del bloque 1, ubicado en avenida Siete de Noviembre y calle Nueva Gerona, matando al maestro Fabric Aguilar Noriega (31) ―quien acababa de mudarse a ese nuevo edificio de apartamentos― e hiriendo gravemente a tres de sus hijos: Sofía (3), Abraham (2) y Francisco (5).
- 1972 – Llega al Aeródromo Militar Mariano Moreno en la bodega del Lockheed C-130 Hercules matrícula TC-63, procedente de Bordeaux, Francia, el Dassault Mirage III (biplaza), matrícula I-001, primer interceptor supersónico todo tiempo que incorpora la Fuerza Aérea Argentina.
- 1975 – en Buenos Aires (Argentina) se realiza el concierto de despedida de la banda Sui Generis (de Charly García).
- 1993 – Colombia se clasifica directamente al mundial de Estados Unidos 1994, al vencer a Argentina por 5-0 en el estadio monumental de River Plate.
- 2012 – se retira Andy Roddick del tenis profesional frente a Juan Martín Del Potro.
- 2018 – en las Cataratas del Iguazú, Argentina, la Organización Mundial de Periodismo Turístico declara el Día Mundial del Periodista Turístico.
- 2020 – en Argentina, se realiza el primer autoconcierto de Hispano-América. Dicho concierto se realiza en San Isidro, en el marco de la pandemia de COVID-19.
El 5 de septiembre de 1972, un grupo terrorista conocido como Septiembre Negro tomó como rehenes a miembros del equipo olímpico israelí durante los Juegos Olímpicos de Múnich. Este trágico evento culminó en la muerte de 11 atletas israelíes y marcó un antes y un después en la seguridad de eventos deportivos a nivel mundial.
En el mundo: 5 de septiembre de 2026
- 1646 – el obispo de Puebla, don Juan de Palafox funda la Biblioteca Palafoxiana, primera biblioteca pública de América.
- 1666 – en Inglaterra se extingue el Gran Incendio de Londres.
- 1717 – en Inglaterra, el rey Jorge I proclama el perdón a los piratas, contrabandistas y aventureros que se rindieran en el plazo de un año.
- 1725 – en Francia, el rey Luis XV se casa con Maria Leszczyńska.
- 1774 – se reúne en Filadelfia (Estados Unidos), el Primer Congreso Continental de las colonias británicas en América.
- 1781 – El ejército de Francia derrota al británico en la batalla de la bahía de Chesapeake, en el marco de la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, siendo definitoria en la consecución de la misma.
- 1791 – se publica la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana un texto redactado por Olympe de Gouges.
- 1818 – en la villa de Alvarado (México) se autoriza la formación del primer Ayuntamiento.
- 1822 – en Aleppo (Siria, Asia Menor) se registra un terremoto que deja 22 000 muertos.
- 1833 – en Chile, el Instituto Nacional General José Miguel Carrera vive su primera ocupación por parte de sus alumnos en el Motín de 1833, evento que constituye la primera movilización estudiantil de la historia hecha por alumnos chilenos.[cita requerida]
- 1839 – en China comienza la primera guerra del Opio.
- 1840 – en el Teatro de La Scala de Milán se estrena la ópera Un giorno di regno (Un día de reinado), de Giuseppe Verdi.
- 1856 – cerca de Tipitapa (Nicaragua) en la hacienda San Jacinto, cerca de 100 efectivos nicaragüenses del Ejército del Septentrión al mando del coronel José Dolores Estrada Vado rechazan, en una escaramuza, un ataque de 60 filibusteros estadounidenses del aventurero William Walker, siendo el preludio de lo que 9 días después sería la batalla de San Jacinto.
- 1866 – en México ―en el marco de la Segunda Invasión Francesa―, las fuerzas mexicanas republicanas (al mando de Porfirio Díaz) derrotan al ejército francés en la batalla de Juchitán.
- 1877 – el astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli comienza a diseñar el primer mapa del planeta Marte.
- 1895 – durante la Revolución liberal de Ecuador entra en Quito el líder montonero y liberal, Eloy Alfaro, consolidándose como jefe supremo del Ecuador
- 1905 – con el Tratado de Portsmouth termina la guerra ruso-japonesa.
- 1908 – en Nicaragua, se crean la Bandera y el Escudo nacionales actuales por el gobierno del general José Santos Zelaya.
- 1909 – en España, Juan Olivert Serra realiza el primer vuelo motorizado en Paterna (Valencia).
- 1920 – en México, Álvaro Obregón es elegido presidente.
- 1921 – en Buenos Aires (Argentina) se inaugura el Teatro Cervantes.
- 1923 – en la Italia Fascista de Mussolini se asignan 500 millones de liras para la reconstrucción de Mesina y Regio Calabria destruidas en un terremoto de diciembre de 1908.
- 1927 – en Argentina, Vicente Almandos Almonacid funda Aeroposta Argentina, primera empresa aerocomercial del país.
- 1927 – en Argentina se crea la Biblioteca Nacional de Aeronáutica, primera y mayor biblioteca especializada en temas aeronáuticos del país.(Decreto S/Nº, 2.ª parte, BM Nº2209).
- 1929 – Aristide Briand, jefe del Gobierno francés, propone en la asamblea de la Sociedad de Naciones la constitución de los Estados Unidos de Europa.
- 1930 – en la provincia de San Juan se inaugura la primera emisora de radio privada de la Argentina denominada LV1 Radio Colón.
- 1932 – el Congreso Mexicano acepta la dimisión del presidente Pascual Ortiz Rubio. Le sustituye el general Abelardo L. Rodríguez.
- 1936 – En el contexto de la guerra civil española, se toma la fotografía Muerte de un miliciano en el término municipal de Espejo (Córdoba). Atribuida a Robert Capa, la fotografía muestra al miliciano Federico Borrell siendo supuestamente alcanzado por una bala. Se convertirá en una imagen icónica del siglo XX.
- 1936 – la estadounidense Beryl Markham sobrevuela en solitario el Atlántico en dirección este-oeste, siendo la primera mujer en lograrlo.
- 1938 – en Chile un grupo de jóvenes nacistas realizan un intento fallido de golpe de Estado contra el gobierno de Arturo Alessandri Palma y son asesinados brutalmente (Matanza del Seguro Obrero).
- 1944 – Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo firman el tratado de constitución del Benelux.
- 1951 – en México termina el proceso nacionalizador del petróleo con la compra de la compañía estadounidense Charro.
- 1957 – en Cienfuegos (Cuba), 200 marinos y numerosos civiles simpatizantes con el Movimiento 26 de Julio se sublevan contra Fulgencio Batista.
- 1960 – en Senegal el poeta Léopold Sédar Senghor es elegido presidente.
- 1960 – el Real Madrid gana la Copa Intercontinental al vencer a Peñarol por 5 a 1.
- 1961 – en Yugoslavia representantes de 24 naciones se reúnen en Belgrado para celebrar la primera Conferencia de Países No Alineados.
- 1963 – en la ciudad de Santa Clara (Cuba), en la madrugada ―en el marco de los ataques terroristas organizados por la CIA estadounidense― dos aviones procedentes de Estados Unidos lanzan varias bombas. Una cae sobre el apartamento 7-A del bloque 1, ubicado en avenida Siete de Noviembre y calle Nueva Gerona, matando al maestro Fabric Aguilar Noriega (31) ―quien acababa de mudarse a ese nuevo edificio de apartamentos― e hiriendo gravemente a tres de sus hijos: Sofía (3), Abraham (2) y Francisco (5).
- 1972 – en Múnich (Alemania) el comando palestino Septiembre Negro asesina a 11 atletas israelíes capturados en la Villa Olímpica, mientras se disputan los Juegos Olímpicos de Múnich (Masacre de Múnich).
- 1972 – Llega al Aeródromo Militar Mariano Moreno en la bodega del Lockheed C-130 Hercules matrícula TC-63, procedente de Bordeaux, Francia, el Dassault Mirage III (biplaza), matrícula I-001, primer interceptor supersónico todo tiempo que incorpora la Fuerza Aérea Argentina.
- 1975 – en Buenos Aires (Argentina) se realiza el concierto de despedida de la banda Sui Generis (de Charly García).
- 1977 – Estados Unidos lanza la sonda espacial Voyager 1 La cual visito a los Planetas Júpiter, Saturno y sus Lunas como: Ío, Ganímedes y Calisto, Lunas de Jupiter; Titán y Rea, Lunas de Saturno.
- 1978 – en Camp David (Estados Unidos), Anuar el Sadat y Menajem Beguin firman los acuerdos de paz para Oriente Medio.
- 1986 – en Karachi, militantes palestinos de la organización Abu Nidal secuestran el vuelo 73 de Pan Am. Tras 16 horas, fuerzas especiales pakistaníes asaltan el avión dejando un saldo de 22 muertos y 120 heridos.
- 1986 – en España, el poeta y ensayista mexicano Octavio Paz es distinguido por el gobierno español con la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio.
- 1987 – en Estados Unidos, el neurocirujano Ben Carson realiza la primera separación de siameses craneópagos unidos por la parte posterior de la cabeza.
- 1989 – la Federación Internacional de Atletismo anula el récord mundial de velocidad por dopaje al atleta canadiense Ben Johnson.
- 1991 – en Rusia, tras aprobar la primera declaración de derechos humanos y libertades en la Unión Soviética y dar paso a la Comunidad de Estados Independientes, se autodisuelve el Sóviet Supremo de la URSS.
- 1993 – Colombia se clasifica directamente al mundial de Estados Unidos 1994, al vencer a Argentina por 5-0 en el estadio monumental de River Plate.
- 2000 – Tuvalu se une a la ONU.
- 2001 – Bolivia realiza el censo de población y vivienda.
- 2003 – el juicio de BeOS fue cerrado con el pago de 23,2 millones de dólares a Be Incorporated, tras lo cual Microsoft dejó de ser acusada de prácticas indebidas.
- 2012 – se retira Andy Roddick del tenis profesional frente a Juan Martín Del Potro.
- 2012 – Costa Rica sufre un sismo de 7,6 Mw escala sismológica de magnitud de momento denominado Terremoto de Costa Rica de 2012.
- 2012 – es establecido el Día Mundial del Mieloma Múltiple, por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a petición de la Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia (AEAL), con el objetivo de informar y generar conciencia en la sociedad sobre este tipo de cáncer.
- 2012 – se estrena la serie animada Jelly Jamm
- 2018 – en México se registró una multitudinaria marcha pacífica hacia la rectoría de la UNAM, donde participaron 30 000 personas de todas la instituciones educativas de media superior y superior. Se reportó saldo blanco. Es considerada como una de las mayores manifestaciones ocurridas en la historia de México en épocas recientes y es una de las mayores manifestaciones ocurridas desde la Huelga estudiantil de la UNAM (1999-2000).
- 2018 – en las Cataratas del Iguazú, Argentina, la Organización Mundial de Periodismo Turístico declara el Día Mundial del Periodista Turístico.
- 2020 – en Argentina, se realiza el primer autoconcierto de Hispano-América. Dicho concierto se realiza en San Isidro, en el marco de la pandemia de COVID-19.
- 2021 – se llevó a cabo la ceremonia de clausura de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.
- 2021 – en Valencia, España, después de dos años sin poder celebrar las Fallas de Valencia, debido a la pandemia de COVID-19, vuelven a dar el pistoletazo de salida a celebrarlas en este día excepcionalmente. Toda una proeza, gracias a los presidentes de Las Fallas, que votaron en una asamblea a favor de su realización.