Efemérides del 4 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 4 de septiembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 4 de septiembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 4 de septiembre de 2026
- 1812 – en Argentina, por decreto se legisla y fomenta la inmigración.
- 1821 – en la plaza del pueblo de Mendoza (Argentina), es fusilado el general chileno José Miguel Carrera.
- 1835 – en el Callao, Perú. Parten las tropas de Salaverry para combatir a Santa Cruz, en el contexto de la guerra civil guerra civil peruana de 1835-1836
- 1902 – en Buenos Aires (Argentina), durante la ceremonia de exhumación de los restos mortales del general Manuel Belgrano, el ministro de Guerra, Pablo Riccheri (43) y el ministro del Interior Joaquín V. González (39) roban varios dientes. Se ven obligados a devolverlos debido a la presión de los periódicos porteños.
- 1939 – en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Argentina declara su neutralidad.
- 1942 – en la provincia de San Juan (Argentina), la ley n.º 5327 crea el departamento Rawson.
- 1957 – en Argentina aparece la revista Hora Cero Semanal, en cuyas páginas se publica la historieta argentina El Eternauta.
- 1967 – en Buenos Aires (Argentina) Gerardo Masana, Marcos Mundstock, Jorge Maronna y Daniel Rabinovich fundan el grupo de instrumentos informales Les Luthiers.
- 1986 – en Argentina se estrena el filme La noche de los lápices.
- 2005 – Santiago Lencina, futbolista argentino.
El 4 de septiembre de 1888, se patentó la primera cámara fotográfica Kodak, que fue revolucionaria en el campo de la fotografía. Su creador, George Eastman, hizo que la fotografía fuera accesible para el público en general, permitiendo que más personas capturaran momentos de sus vidas de una manera sencilla y práctica. Este invento marcó el comienzo de una nueva era en la fotografía y el entretenimiento visual.
En el mundo: 4 de septiembre de 2026
- 476 – Odoacro depone al emperador romano Rómulo Augústulo; se considera a este suceso como la caída del Imperio Romano de Occidente, y el fin de la Edad Antigua en la civilización occidental.
- 626 – Li Shimin, conocido póstumamente como Emperador Taizong de Tang, asume el trono de la dinastía Tang.
- 925 – Athelstan es coronado en Kingston upon Thames, rey de los anglosajones.
- 929 – Se produce la batalla de Lenzen, donde las fuerzas eslavas son derrotadas por un ejército sajón del Reino de Alemania cerca de la fortaleza fortificada de Lenzen en Brandeburgo (Alemania).
- 1260 – Se libra la batalla de Montaperti entra la República de Florencia y la República de Siena, como parte del conflicto entre los güelfos y gibelinos.
- 1282 – Pedro III de Aragón se convierte en Rey de Sicilia.
- 1479 – Se firma el Tratado de Alcazobas entre los Reyes Católicos y el rey Alfonso V de Portugal.
- 1520 – en México, el español Hernán Cortés conquista la ciudad azteca de Tepeaca y funda en el sitio la Villa de Segura de la Frontera (actual Tepeaca).
- 1535 – saqueo de la ciudad de Mahón por el pirata Barbarroja.
- 1559 – El rey Felipe II crea la Audiencia y Cancillería Real de la ciudad de La Plata de la Nueva Toledo (hoy Sucre), provincia de los Charcas, designando un presidente y 4 oidores.
- 1781 – en la Nueva España (en el actual estado de California) ―en la región conocida por los nativos como el Valle del Humo― los españoles Gaspar de Portolá y Junípero Serra fundan el Pueblo de la Reina de los Ángeles (la actual ciudad de Los Ángeles).
- 1797 – en Francia se perpetra el golpe de Estado del 18 de Fructidor.
- 1811 – en Chile, José Miguel Carrera da un golpe de Estado para que se forme una nueva junta de gobierno con representantes de las tres regiones del país.
- 1812 – en Argentina, por decreto se legisla y fomenta la inmigración.
- 1821 – en la plaza del pueblo de Mendoza (Argentina), es fusilado el general chileno José Miguel Carrera.
- 1835 – en el Callao, Perú. Parten las tropas de Salaverry para combatir a Santa Cruz, en el contexto de la guerra civil guerra civil peruana de 1835-1836
- 1861 – en México, el ministro de Relaciones Exteriores, Juan Antonio de la Fuente, comunica al presidente Benito Juárez la protesta de Francia e Inglaterra por la suspensión de pagos de la deuda mexicana.
- 1870 – en Francia es depuesto el emperador Napoleón III y se proclama la Tercera República.
- 1882 – en Nueva York (Estados Unidos) se inaugura la primera red de iluminación eléctrica.
- 1885 – en Nueva York (Estados Unidos) abre sus puertas el primer restaurante autoservicio.
- 1886 – en Estados Unidos, Gerónimo y su tribu se rinden al ejército estadounidense.
- 1888 – George Eastman patenta el primer rollo y cámara Kodak.
- 1888 – en Cuba, un violento ciclón arrasa una parte de la isla.
- 1890 – en Grecia, un incendio destruye media ciudad de Salónica.
- 1902 – en Buenos Aires (Argentina), durante la ceremonia de exhumación de los restos mortales del general Manuel Belgrano, el ministro de Guerra, Pablo Riccheri (43) y el ministro del Interior Joaquín V. González (39) roban varios dientes. Se ven obligados a devolverlos debido a la presión de los periódicos porteños.
- 1904 – en Rusia, un decreto imperial define los derechos de residencia de los judíos.
- 1908 – en España, Alfonso XIII concede a Ponferrada (León) el título de ciudad.
- 1932 – en Viena comienza la Conferencia Mundial de la Paz, a la que asisten 80 delegados de 14 países.
- 1932 – en Leverkusen (Alemania) se inaugura el BayArena.
- 1933 – en Cuba, Ramón Grau San Martín accede al poder e impone un Gobierno dirigido por Fulgencio Batista.
- 1936 – en el marco de la guerra civil española, Francisco Largo Caballero forma gobierno tras la caída de José Giral.
- 1939 – en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Argentina declara su neutralidad.
- 1942 – en la provincia de San Juan (Argentina), la ley n.º 5327 crea el departamento Rawson.
- 1948 – en la corona de los Países Bajos abdica la reina Guillermina y le sucede su hija Juliana.
- 1950 – en Japón, un tifón causa 250 muertos y más de 5000 heridos.
- 1951 – en los Estados Unidos se inaugura el cable coaxial que permitió la primera transmisión de televisión transcontinental.
- 1957 – en Argentina aparece la revista Hora Cero Semanal, en cuyas páginas se publica la historieta argentina El Eternauta.
- 1958 – en Chile, Jorge Alessandri, candidato de la derecha, gana las elecciones presidenciales.
- 1962 – en Yakarta (Indonesia) culminan los IV Juegos Asiáticos.
- 1964 – en Chile, el democratacristiano Eduardo Frei Montalva es elegido presidente con un 55 % de los votos.
- 1967 – en Buenos Aires (Argentina) Gerardo Masana, Marcos Mundstock, Jorge Maronna y Daniel Rabinovich fundan el grupo de instrumentos informales Les Luthiers.
- 1969 – en Brasil, un grupo revolucionario secuestra durante tres días al embajador de Estados Unidos, Charles Burke Elbrick.
- 1969 – en la Ciudad de México se inaugura la primera línea del Metro.
- 1970 – en Chile, Salvador Allende, candidato de la Unidad Popular (socialista) gana las elecciones presidenciales.
- 1970 – en Bangkok (Tailandia) culminan los VI Juegos Asiáticos.
- 1974 – en México se vuelve a fundar el club Morelia, fundado en 1920.
- 1981 – en Bolivia, el dictador Celso Torrelio Villa (1939-1999) sustituye al «narcodictador» Luis García Meza (1929-2018), quien sería encarcelado en 1995.
- 1981 – en el área de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 7:00 (hora local), Estados Unidos detona a 305 m bajo tierra su bomba atómica Trebiano, de 1 kilotones. Es la bomba n.º 962 de las 1132 que hizo estallar entre 1945 y 1992.
- 1982 – en Pekín (China), el Congreso comunista decide el abandono del maoísmo.
- 1983 – en México, se funda el Club Santos Laguna.
- 1986 – Yasser Arafat acepta la resolución 242 de la ONU, que supone su implícito reconocimiento del derecho a la existencia del Estado de Israel.
- 1986 – en Argentina se estrena el filme La noche de los lápices.
- 1988 – en Las Condes (Chile) se inaugura el Estadio San Carlos de Apoquindo.
- 1989 – en La Habana (Cuba) se estrella un avión cubano, y mueren 170 personas.
- 1990 – en Chile, con el regreso de la democracia, el presidente Patricio Aylwin ordena que se le realicen funerales de Estado al expresidente Salvador Allende al conmemorarse 20 años de su elección como mandatario.
- 1993 – en Nicaragua, el cardenal Miguel Obando inaugura la nueva catedral de Managua, diseñada por el arquitecto mexicano Ricardo Legorreta.
- 1994 – en Japón, el Aeropuerto Internacional de Kansai es inaugurado.
- 1995 – Debuta en televisión WCW Monday Nitro de la World Championship Wrestling, propiedad de TNT, la cual competiría con Monday Night Raw de WWE por los mejores índices de audiencia los lunes por la noche hasta 2001.
- 1998 – en Estados Unidos, Larry Page y Serguéi Brin fundan la empresa propietaria de la marca Google.
- 1998 – en Estados Unidos, se emite a través del Canal Nickelodeon, el primer corto de Los Padrinos Mágicos, dentro del programa Oh Yeah! Cartoons.
- 2001 – el grupo de rock alternativo mexicano Elefante publica el sencillo "Así es la vida," nominado a la "Mejor Canción Rock" en la 3.ª edición anual de los Premios Grammy Latinos celebrada el miércoles 18 de septiembre de 2002.
- 2001 – La banda de rock estadounidense System Of A Down publica su álbum de estudio Toxicity, dando a conocer la banda mundialmente y lograr formar parte de la lista de los 100 discos que debes tener antes del fin del mundo.
- 2002 – Los Atléticos de Oakland ganaron su vigésimo juego consecutivo, un récord de la Liga Americana, hasta que los Indios de Cleveland lo superaron en 2017.
- 2010 – en Nueva Zelanda un terremoto de 7 grados en la escala de Richter azota la isla Sur, cerca de la ciudad de Christchurch.
- 2012 – en Panamá, Jorge Quijano es nombrado el nuevo administrador del canal de Panamá, en reemplazo del saliente administrador Alberto Alemán Zubieta.
- 2015 – el rapero estadounidense Travis Scott lanza su álbum debut Rodeo, el cual lo llevó a ser reconocido mundialmente
- 2016 – en la Ciudad del Vaticano el papa Francisco canoniza a Madre Teresa de Calcuta.
- 2020 – el papa Benedicto XVI se convierte en el papa más longevo con 93 años, cuatro meses, 16 días, superando al papa León XIII, que murió en 1903.
- 2022 – en Chile se realiza un plebiscito constitucional, en el cual un 61.87% decide rechazar la propuesta de la Convención Constitucional.