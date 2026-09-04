Efemérides del 4 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 4 de septiembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 4 de septiembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 4 de septiembre de 2026

1812 – en Argentina, por decreto se legisla y fomenta la inmigración.

– en Argentina, por decreto se legisla y fomenta la inmigración. 1821 – en la plaza del pueblo de Mendoza (Argentina), es fusilado el general chileno José Miguel Carrera.

– en la plaza del pueblo de Mendoza (Argentina), es fusilado el general chileno José Miguel Carrera. 1835 – en el Callao, Perú. Parten las tropas de Salaverry para combatir a Santa Cruz, en el contexto de la guerra civil guerra civil peruana de 1835-1836

– en el Callao, Perú. Parten las tropas de Salaverry para combatir a Santa Cruz, en el contexto de la guerra civil guerra civil peruana de 1835-1836 1902 – en Buenos Aires (Argentina), durante la ceremonia de exhumación de los restos mortales del general Manuel Belgrano, el ministro de Guerra, Pablo Riccheri (43) y el ministro del Interior Joaquín V. González (39) roban varios dientes. Se ven obligados a devolverlos debido a la presión de los periódicos porteños.

– en Buenos Aires (Argentina), durante la ceremonia de exhumación de los restos mortales del general Manuel Belgrano, el ministro de Guerra, Pablo Riccheri (43) y el ministro del Interior Joaquín V. González (39) roban varios dientes. Se ven obligados a devolverlos debido a la presión de los periódicos porteños. 1939 – en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Argentina declara su neutralidad.

– en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Argentina declara su neutralidad. 1942 – en la provincia de San Juan (Argentina), la ley n.º 5327 crea el departamento Rawson.

– en la provincia de San Juan (Argentina), la ley n.º 5327 crea el departamento Rawson. 1957 – en Argentina aparece la revista Hora Cero Semanal, en cuyas páginas se publica la historieta argentina El Eternauta.

– en Argentina aparece la revista Hora Cero Semanal, en cuyas páginas se publica la historieta argentina El Eternauta. 1967 – en Buenos Aires (Argentina) Gerardo Masana, Marcos Mundstock, Jorge Maronna y Daniel Rabinovich fundan el grupo de instrumentos informales Les Luthiers.

– en Buenos Aires (Argentina) Gerardo Masana, Marcos Mundstock, Jorge Maronna y Daniel Rabinovich fundan el grupo de instrumentos informales Les Luthiers. 1986 – en Argentina se estrena el filme La noche de los lápices.

– en Argentina se estrena el filme La noche de los lápices. 2005 – Santiago Lencina, futbolista argentino.

💡 ¿Sabías que...? El 4 de septiembre de 1888, se patentó la primera cámara fotográfica Kodak, que fue revolucionaria en el campo de la fotografía. Su creador, George Eastman, hizo que la fotografía fuera accesible para el público en general, permitiendo que más personas capturaran momentos de sus vidas de una manera sencilla y práctica. Este invento marcó el comienzo de una nueva era en la fotografía y el entretenimiento visual.

En el mundo: 4 de septiembre de 2026