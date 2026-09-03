Jueves, 3 de Septiembre 2026
La Rioja

Comercios de La Rioja se benefician con operativo de rescate del 7 al 10 de septiembre

La próxima semana, el Gobierno de La Rioja implementará un operativo de rescate de bonos para comercios, facilitando su participación en múltiples localidades. Este esfuerzo busca apoyar al sector comercial frente a desafíos económicos, garantizando un acceso más fácil y descentralizado.

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Comercios de La Rioja se benefician con operativo de rescate del 7 al 10 de septiembre
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El primer operativo de rescate de bonos, destinado exclusivamente a comercios, comenzará el lunes 7 de septiembre y se extenderá hasta el jueves 10 de septiembre. Las oficinas habilitadas para la recepción de bonos estarán disponibles en la Capital y en las localidades de Chilecito, Chamical, Aimogasta, Chepes y Villa Unión.

Los comercios podrán acudir a cualquiera de los puntos de atención, que funcionarán de 10 a 17 horas. En la Capital, se habilitarán dos oficinas en Santa Fe N.° 576 y Copiapó N.° 235. En el interior, las sedes de la Dirección General de Ingresos Provinciales (DGIP) estarán ubicadas en Chepes, Chilecito, Chamical, Aimogasta y Villa Unión.

El pago correspondiente a los bonos se llevará a cabo el lunes 14 de septiembre. Este operativo refleja el compromiso del Gobierno provincial para apoyar al sector comercial en un contexto económico difícil, facilitando el acceso a beneficios sin necesidad de que los comerciantes se trasladen a la Capital.

Con esta medida, se espera que muchos comerciantes puedan regularizar su situación financiera, contribuyendo así a la reactivación de la economía local y al desarrollo del comercio en La Rioja.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial rescate de bonos comercio chilecito chamical
TL;DR

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