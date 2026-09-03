Jueves, 3 de Septiembre 2026
Policiales

Federico Luna es trasladado al Servicio Penitenciario por incumplimiento judicial

El médico Federico Luna fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial tras no presentarse a su audiencia, lo que genera incertidumbre sobre el juicio y su cronograma.

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El médico Federico Luna fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial tras la emisión de una orden de captura por su inasistencia a la audiencia del debate oral en el caso de la muerte de Trinidad Ruarte. La Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional, presidida por la jueza Sara López Douglas, tomó la decisión debido al incumplimiento de las condiciones impuestas para su libertad provisional.

La defensa intentó justificar la ausencia de Luna presentando un certificado médico, pero esto llevó a la querella a solicitar formalmente su captura al detectarse inconsistencias en sus desplazamientos. Con el traslado ya realizado, el juicio se verá afectado por la necesidad de reorganizar los plazos procesales.

Desde la Secretaría del tribunal informaron que en los próximos días se comunicará a las partes la nueva fecha para reanudar las audiencias de esta etapa final del proceso, lo que genera expectativas en el ámbito judicial local.

Etiquetas: la rioja federico luna muerte de trinidad ruarte justicia juicio cámara tercera en lo criminal
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