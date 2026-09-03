Jueves, 3 de Septiembre 2026
La Rioja

La Rioja se prepara para enfrentar el fenómeno "Superniño" con medidas preventivas

El gobernador Ricardo Quintela coordina con ministros y jefes municipales un plan preventivo ante el fenómeno "Superniño", enfocándose en el encauzamiento de ríos y drenajes.

Redacción
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El gobierno provincial, liderado por Ricardo Clemente Quintela, ha iniciado un plan estratégico en respuesta a las proyecciones climáticas del fenómeno “Superniño”. Este esquema busca implementar acciones preventivas en colaboración con los intendentes de cada departamento.

El objetivo principal es anticiparse a las posibles consecuencias de las lluvias intensas, centrándose en el encauzamiento de ríos y el mantenimiento de defensas que eviten desbordes. Además, se contemplan obras de drenaje y prevención de inundaciones en la región de los Llanos.

Durante la reunión de trabajo, también participaron el ministro Adolfo Scaglioni y el administrador de Vialidad Provincial, Jorge Escudero. Desde la gobernación se enfatizó la importancia de trabajar en conjunto con los municipios y áreas técnicas, priorizando la seguridad de las familias y la infraestructura de la provincia.

Etiquetas: la rioja ricardo quintela superniño planificación climática obras públicas seguridad hídrica
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