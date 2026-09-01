Retirados de la Policía en La Rioja recibirán aumento salarial del 12% retroactivo a julio

El sector pasivo de la Policía y del Servicio Penitenciario Provincial recibirá un aumento salarial del 12% en octubre, con retroactividad desde julio de 2026. Se anunciará el cronograma para consultas sobre liquidaciones.

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La Asociación Civil 10 de Abril de Retirados y Pensionados de la Policía y del Servicio Penitenciario Provincial anunció que se completó satisfactoriamente el proceso administrativo ante la ANSES. Este avance permitirá un aumento salarial del 12% en el sueldo básico para el sector pasivo, con retroactividad desde julio de 2026.

El incremento se reflejará en los haberes previsionales que se pagarán en octubre. La asociación también informó que pronto se publicará un cronograma y los canales oficiales para que los beneficiarios realicen consultas sobre sus liquidaciones.

Desde la entidad, se agradeció a las áreas del gobierno provincial que facilitaron esta medida, destacando especialmente el trabajo de las dependencias de Gestión Previsional y el esfuerzo de las doctoras Sandra Vanni y Andrea Brizuela, junto a sus equipos. Calificaron esta decisión como un gesto político que dignifica a la clase pasiva provincial.