Martes, 1 de Septiembre 2026
Política

Docentes en La Rioja realizarán un paro de 24 horas este martes por reclamos salariales

La Asociación de Maestros y Profesores (AMP) realizará un paro provincial en todas las escuelas, exigiendo una urgente recomposición salarial y la inclusión del Ítem Profesional Docente al salario básico. La protesta refleja el creciente descontento en el sector educativo frente a la crisis económica y las condiciones laborales. La falta de acuerdo podría agravar la situación del ciclo lectivo.

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Docentes en La Rioja realizarán un paro de 24 horas este martes por reclamos salariales
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La Asociación de Maestros y Profesores (AMP) anunció un paro provincial en todos los establecimientos educativos, sin asistencia a los lugares de trabajo. La medida surge como respuesta al rechazo de la propuesta salarial del Ejecutivo provincial y la exigencia de una recomposición urgente de los haberes. Entre los reclamos, se destaca la incorporación del Ítem Profesional Docente (IPE) directamente al salario básico.

El gremio criticó el esquema de presentismo, que condiciona el derecho a la salud y el cuidado familiar de los docentes. Aseguran que el temor a perder este adicional obliga a muchos educadores a trabajar en condiciones desfavorables. Además, advirtieron que la pérdida de poder adquisitivo profundiza la crisis del sector, demandando sumas que impacten realmente en la escala salarial.

Al finalizar la jornada de protesta, las bases se reunirán para evaluar el acatamiento y definir los próximos pasos en su plan de lucha. El descontento entre los docentes es creciente, ya que consideran que sus demandas no son escuchadas. La AMP enfatiza la necesidad de abordar estas problemáticas para asegurar un sistema educativo de calidad, mientras se preparan para continuar con las acciones de protesta.

Etiquetas: la rioja paro provincial educación salario docente gobierno provincial crisis económica
TL;DR

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