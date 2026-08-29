Lunes, 31 de Agosto 2026
Política

Estados Unidos presiona a Argentina para avanzar en acuerdo de comercio e inversión

Estados Unidos presiona al gobierno de Javier Milei para aprobar el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproca (ARTI), clave para fortalecer la relación económica bilateral. La ratificación es esencial para avanzar en la reducción de aranceles a productos estadounidenses.

Roberto Mercado
Roberto Mercado Jefe de Política y Sociedad
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Estados Unidos presiona a Argentina para avanzar en acuerdo de comercio e inversión
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Un alto funcionario de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, el embajador Jeff Goettman, estuvo en Buenos Aires para presionar al gobierno de Javier Milei sobre la ratificación del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos (ARTI). Este acuerdo, firmado en febrero por el canciller Pablo Quirno, necesita aprobación legislativa para entrar en vigor, pero aún no ha sido enviado al Congreso.

Durante su visita, Goettman se reunió con Quirno y el ministro de Economía Luis Caputo, donde destacó los avances económicos de Argentina bajo la gestión de Milei y la importancia de avanzar en la relación económica bilateral. También subrayó el compromiso de Estados Unidos de honrar sus compromisos, a la vez que espera que el gobierno argentino cumpla con la reducción de aranceles a productos estadounidenses.

Goettman, quien forma parte de la administración de Donald Trump, tiene un rol clave en comercio internacional y política económica, lo que refuerza la relevancia de su visita y las expectativas sobre el ARTI.

Etiquetas: argentina comercio internacional acuerdo de comercio gobierno nacional economía inversiones
TL;DR

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Roberto Mercado
Roberto Mercado Jefe de Política y Sociedad

Especialista en cobertura política provincial y nacional. Con una trayectoria de más de una década cubriendo la actualidad institucional de La Rioja, Roberto aporta análisis profundo y fuentes confiables para entender el escenario político que afecta a los riojanos.

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