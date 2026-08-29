Estados Unidos presiona a Argentina para avanzar en acuerdo de comercio e inversión

Un alto funcionario de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, el embajador Jeff Goettman, estuvo en Buenos Aires para presionar al gobierno de Javier Milei sobre la ratificación del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos (ARTI). Este acuerdo, firmado en febrero por el canciller Pablo Quirno, necesita aprobación legislativa para entrar en vigor, pero aún no ha sido enviado al Congreso.
Durante su visita, Goettman se reunió con Quirno y el ministro de Economía Luis Caputo, donde destacó los avances económicos de Argentina bajo la gestión de Milei y la importancia de avanzar en la relación económica bilateral. También subrayó el compromiso de Estados Unidos de honrar sus compromisos, a la vez que espera que el gobierno argentino cumpla con la reducción de aranceles a productos estadounidenses.
Goettman, quien forma parte de la administración de Donald Trump, tiene un rol clave en comercio internacional y política económica, lo que refuerza la relevancia de su visita y las expectativas sobre el ARTI.